Bayer Leverkusen vs. BVB heute live: Übertragung im TV, Livestream - Endstand 1:1

Am 13. Bundesliga-Spieltag steht das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB an. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 3. Dezember, 19:55 Uhr: B04 und BVB trennen sich mit Remis

Leverkusen und Dortmund trennen sich mit 1:1. Dortmund ist mit der ersten Chance des Spiels in Führung gegangen. Danach zogen sich Gäste weit zurück. Es entwickelte sich ein handballähnliches Spiel. Leverkusen spielt immer wieder um den Dortmunder Strafraum herum. Es fehlte aber die Präzision im letzten Drittel.

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Der BVB wollte den Vorsprung nur über die Zeit bringen. Aber dann machte Hummels einen Stellungsfehler, den die Werkself eiskalt ausnutzte. Danach drückten die Hausherren auf die Führung, aber Dortmund verteidigte aufopferungsvoll. Am Ende hatte Füllkrug sogar noch den Sieg auf dem Kopf. Das Remis ist für Dortmund insgesamt glücklich. Leverkusen war die klar überlegene Mannschaft.