Wirtz vergab die größte Chance auf den Sieg der Leverkusener, der Nationalspieler schoss in der Nachspielzeit (90.+1) aus wenigen Metern am linken Pfosten vorbei. Zuvor hatten die vollkommen harmlosen Bayern in der ersten Halbzeit vor allem bei zwei Lattentreffern von Jeremie Frimpong und Nathan Tella Glück.

"Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, sagen wir mal so", sagte Manuel Neuer bei Sky. Der Münchner Schlussmann gab zu, dass der Punkt "vielleicht glücklich" sei: "Leverkusen hatte einen guten Tag. Natürlich wollten wir gewinnen, aber das hätten wir auch nicht verdient gehabt."

Das Wichtigste in Kürze

Selbst brachte der Tabellenführer in der Offensive kaum etwas zustande, seit September 2022 und zum sechsten Mal nacheinander blieben die Münchner gegen Bayer sieglos.

Das erste Statement hatten die Bayern vor dem Anpfiff gesetzt. Nach monatelangem Hin und Her verkündete der Rekordmeister in alter "Mia-san-mia"-Manier ausgerechnet am Tag vor einem der wichtigsten Spiele der Saison die Verlängerung mit Jamal Musiala.

Als "starkes Signal an alle" bezeichnete Sportvorstand Max Eberl den Mega-Deal bis 2030 - also auch an Leverkusen?