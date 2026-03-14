Der FC Bayern München rettet trotz langer Unterzahl ein Remis im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars. Von Christoph Gailer In der Bundesliga ist der FC Bayern München nicht zu stoppen - nicht mal mit zwei Mann weniger auf dem Feld. Beim 1:1 bei Bayer Leverkusen mussten die Münchner über eine Halbzeit lang ohne Nicolas Jackson auskommen, der für eine fiesen Tritt Rot sah. Dennoch kam der Tabellenführer nach dem Bärendienst des Senegalesen noch zum Ausgleich und drängte sogar in weiterer Folge auf den Sieg. Später sah auch noch Luis Diaz Gelb-Rot wegen einer vermeintlichen Schwalbe. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

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Sven Ulreich Bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz seit dem 21. September 2024 startet Sven Ulreich unglücklich. Gleich der erste Schuss von Bayer ist im Tor, aber der 37-Jährige dabei chancenlos. Später zeigt der Routinier, dass er immer noch Klasse hat, etwa bei einem verdeckten Schuss kurz vor der Pause, den Ulreich sogar festhält. Nach gut einer Stunde pariert er zudem stark im Eins gegen Eins mit Schick. In der hitzigen Schlussphase ist Ulreich zudem gleich mehrere Male in höchste Not stark zur Stelle. ran-Note: 2

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Josip Stanisic Gegen die sehr gut verteidigenden Leverkusener hat Bayerns Rechtsverteidiger kaum Chancen, mal wirklich bis in die Nähe der Grundlinie durchzukommen. Wenn das mal klappt, sind die Hereingaben von Josip Stansici oftmals viel zu unpräzise. ran-Note: 4

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Dayot Upamecano Der Franzose ist in Bayerns Abwehr am Samstagnachmittag in Leverkusen noch der stabilste Akteur. Dayot Upamecano rettet schon früh im Spiel gegen Bayer-Stürmer Schick in höchster Not und agiert auch anschließend zumeist solide. ran-Note: 3

Jonathan Tah Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hätte sich der Nationalspieler wohl ganz anders vorgestellt. Beim Leverkusener Führungstor fälscht er den Ball unhaltbar ab, später wird der vermeintliche Ausgleich von ihm wegen eines Handspiels aberkannt. In weiterer Folge holt sich Tah für einen üblen Tritt gegen Schick auch noch die fünfte Gelbe Karte und damit eine Sperre ab. Zudem agiert der 1,94-Meter-Hüne im Aufbauspiel ungewohnt fehleranfällig. Kurzum: Ein Nachmittag zum Vergessen für Tah, denn auch kurz vor Schluss fälscht er beim vermeintlichen 2:1 von Leverkusens Hofmann erneut unglücklich ab. Zum Glück für ihn ist es aber in der Entstehung Abseits. ran-Note: 5

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Konrad Laimer Linksverteidiger Konrad Laimer geht es ähnlich wie seinem Gegenüber Stanisic. Nach vorne kann sich der Österreicher kaum einmal durchsetzen gegen das massive Bayer-Bollwerk. Zudem muss Laimer auch immer wachsam sein gegen seinen Gegenspieler Cullbreath, der einen unbekümmerten Auftritt hinlegt. ran-Note: 4

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Vereinshymnen der Bundesliga: Zoff in Gladbach! Die "Elf vom Niederrhein" ist Geschichte 1 / 19 © imago images / Thomas Bielefeld Vereinshymnen der Bundesliga: Gladbach nicht mehr "Elf vom Niederrhein"

In Gladbach endet eine Ära. Die "Fohlen" laufen nicht mehr unter dem Songs "Die Elf vom Niederrhein" ein. Nach einem Streit zwischen dem Komponisten des Liedes sowie dem Vize-Chef des Fanprojekts "FPMG Supporters" ist nun "Die Seele brennt" der Gladbach-Einlaufsong. ran zeigt die Hymnen der Bundesligisten. (Stand: 16. September 2024)

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback © IMAGO/Werner Otto Borussia Mönchengladbach

Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.) © imago images / ULMER Pressebildagentur FC Bayern München

Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry) © imago images / Thomas Bielefeld Borussia Dortmund

Vereinshymne: "Wir halten fest und treu zusammen" (Heinrich Kersten), "Heja BVB" (Karl-Heinz Bandosz) © 2019 Getty Images RB Leipzig

Vereinshymne: "Stolz des Ostens" (Frank Dreibrodt) © 2019 Getty Images Bayer 04 Leverkusen

Vereinshymne: "Mit dem Kreuz auf der Brust" (Dirk Maverick) © imago/Christian Schroedter VfL Wolfsburg

Vereinshymne: "Grün-Weiß VfL" (Frank Skibitzki/HATTRICK) © 2019 Getty Images Eintracht Frankfurt

Vereinshymne: "Im Herzen von Europa" (Polizeichor Frankfurt), "Schwarz-Weiß wie Schnee" (Tankard) © imago images / Picture Point LE SV Werder Bremen

Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher) © 2010 Getty Images TSG 1899 Hoffenheim

Vereinshymne: "Wir sind Hoffe" (Rhein-Neckar-Helden) © 2016 Getty Images 1. FSV Mainz 05

Vereinshymne: "Rot und Weiß" (S.T.E.I.L) © 2017 Getty Images SC Freiburg

Vereinshymne: "SC Freiburg vor!" (Fisherman's Fall) © imago images / Eibner FC Augsburg

Vereinshymne: "Rot, Grün, Weiß" (AUGSBURG UNITED) © imago images / Matthias Koch 1. FC Union Berlin

Vereinshymne: "Eisern Union" (Nina Hagen) © IMAGO/ActionPictures VfB Stuttgart

Vereinshymne: "Stuttgart kommt" (Wolle Kriwanek) © 2024 Getty Images VfL Bochum

Vereinshymne: "Bochum" (Herbert Grönemeyer) © 2024 Getty Images 1. FC Heidenheim

Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna) © 2024 Getty Images FC St. Pauli

Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix & Elf) © 2024 Getty Images Holstein Kiel

Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)

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Joshua Kimmich Der DFB-Kapitän versucht sein Bestes, um das Spiel im Zentrum zu ordnen, doch auch eher verfängt sich oft im engmaschigen Netz der Leverkusener mit seinen Läufen oder Pässen. Insgesamt bleibt Kimmich daher in der BayArena eher unauffällig. ran-Note: 4

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Aleksandar Pavlovic Bayerns zweiter Sechser neben Kimmich agiert auffälliger, ist oft in der Ballrückeroberung erfolgreich und auch im Passspiel zumeist sehr sicher. Für spielerische Ideen kann aber auch der gebürtige Münchner zu selten sorgen. ran-Note: 3

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Michael Olise Der Franzose, der zuletzt in Topform agierte, wird von Leverkusen recht konsequent gedoppelt und hat es daher von Beginn an schwer. Dennoch leitet Michael Olise in der 24. Minute die bis dahin größte Chance durch Jackson toll ein. In weiterer Folge rückt er dann nach dem Platzverweis gegen den Senegalesen ins Zentrum. Gut 20 Minuten vor dem Ende bereitet er mit einem starken Pass auf Diaz das 1:1 vor. ran-Note: 3

Lennart Karl Münchens Jungstar darf statt Routinier Gnabry ran – so richtig kann Lennart Karl seine Chance aber nicht nutzen. Auch er kann sich gegen die disziplinierten Leverkusener in den engen Räumen kaum durchsetzen, spielt auch nicht so unbekümmert, wie man ihn zuletzt oft gesehen hat. ran-Note: 4

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Luis Diaz Der Kolumbianer verliert im Mittelfeld vor dem 0:1 den Ball gegen den aggressiven Cullbreath. Auch später kommt Diaz lange nicht so richtig in die Partie, vergibt seine wenigen Chancen oft deutlich. Dennoch ist es dann eben mal wieder der Südamerikaner, der in der 69. Minute zum Ausgleich trifft. Bitter: Kurz vor Schluss fliegt er wegen einer vermeintlichen Schwalbe sogar noch mit Gelb-Rot runter. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Der Senegalese bekommt erneut den Vorzug vor dem noch nicht ganz fitten Harry Kane. Nicolas Jackson gelingt aber in Leverkusen wenig, er fällt eher durch technische Fehler auf, vergibt zudem die bis dahin beste Chance in der 24. Minute. Zu allem Überfluss kassiert Jackson kurz vor der Pause für einen brutalen Tritt gegen Terrier nach VAR-Check glatt Rot. ran-Note: 5

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Harry Kane Nach überstandener Wadenverletzung kommt der Toptorjäger nach einer Stunde als Joker ins Spiel und hätte beinahe kurz danach getroffen. Sein Tor wird aber vom VAR wegen eines Handspiels einkassiert. Danach ist Kane in Bayern-Unterzahl gleich wieder der zentrale Mann in der Offensive. ran-Note: 3

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Leon Goretzka Auch der routinierte Sechser kommt nach etwa einer Stunde rein, er ersetzt Pavlovic. Goretzka fügt sich gut ins Münchner Spiel ein, das in dieser Phase auch in Unterzahl funktioniert. ran-Note: 3

Tom Bischof Der flexible Profi kommt in der 88. Minute für Olise in die Partie. ran-Note: ohne Bewertung