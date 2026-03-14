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In doppelter Unterzahl: FC Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen
- Aktualisiert: 14.03.2026
- 18:31 Uhr
- SID
Der FC Bayern wendet in Leverkusen nach einem ereignisreichen Spiel in doppelter Unterzahl eine Pleite ab.
Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga dank großer Moral die erste Auswärtsniederlage abgewendet und Bayer Leverkusen im engen Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer verpasst. Die Münchner erkämpften sich beim starken Vizemeister in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben mit neun Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.
Luis Díaz (69.) erzielte den Ausgleich für den Rekordmeister, der nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson (42.) lange in Unterzahl spielte - auch Díaz sah noch Gelb-Rot (84.). Aleix García (6.) hatte Bayer früh in Führung gebracht.
Die Werkself verpasste Big Points im Rennen um Platz vier und muss sich schnell wieder aufrappeln: Nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch kämpft Bayer am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal um das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.
Die Bayern können angesichts eines 6:1-Polsters völlig entspannt in das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo gehen - und vermieden einen Stimmungsdämpfer. Dennoch: Der Rekordmeister gewann keines der letzten vier Ligaspiele bei Bayer. Am 22. April gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals erneut in der BayArena.
Ulreich erstmals seit 2024 im Tor
Bei den Münchnern kam Torhüter Sven Ulreich nach den Ausfällen von Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) zu seinem ersten Einsatz seit dem 21. September 2024. Trainer Vincent Kompany sprach ihm "volles Vertrauen" aus. Der zuletzt angeschlagene Torgarant Harry Kane saß zunächst auf der Bank. Auf der Gegenseite fehlte Leistungsträger Alejandro Grimaldo wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.
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Borussia Mönchengladbach
Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.)
FC Bayern München
Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry)
Borussia Dortmund
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RB Leipzig
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Bayer 04 Leverkusen
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Eintracht Frankfurt
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SV Werder Bremen
Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher)
TSG 1899 Hoffenheim
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1. FSV Mainz 05
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SC Freiburg
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FC Augsburg
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1. FC Union Berlin
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VfB Stuttgart
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VfL Bochum
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1. FC Heidenheim
Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna)
FC St. Pauli
Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix & Elf)
Holstein Kiel
Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)
Ulreich musste früh hinter sich greifen: Der junge Montrell Culbreath (18) klaute Díaz den Ball, der dann über Patrik Schick bei García landete. Der Abschluss des Spaniers flog abgefälscht über den machtlosen Ulreich ins Netz.
Bayer blieb in der Anfangsphase bissig, die Bayern fanden kaum ins Spiel. Der Tabellenführer wurde im Spielverlauf jedoch etwas zwingender und kam durch Jackson und Díaz (24.) zu Chancen. Auf der Gegenseite verpasste der auffällige Culbreath nur knapp das 2:0 (30.).
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Bayern in doppelter Unterzahl
Der vermeintliche Ausgleich von Rückkehrer Jonathan Tah (32.) wurde wegen eines Handspiels aberkannt. Noch vor der Pause schwächten sich die Münchner selbst: Jackson stieg Martin Terrier heftig auf den Knöchel und sah nach Videobeweis die Rote Karte.
Nach dem Seitenwechsel drückten die Münchner auf den Ausgleich, Bayer versuchte das Spiel zu beruhigen und ließ zweimal das 2:0 liegen: Erst schob Tillman frei vor Ulreich rechts vorbei (58.), dann scheiterte Schick am Bayern-Keeper (59.).
Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Bayer hatte Glück, als ein Treffer des gerade eingewechselten Kane wegen Handspiels aberkannt wurde. Dann traf Díaz nach einem Fehlpass von Bayer-Kapitän Robert Andrich. Nach einer vermeintlichen Schwalbe wurde dann auch der Kolumbianer vom Platz gestellt.