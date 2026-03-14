Der FC Bayern wendet in Leverkusen nach einem ereignisreichen Spiel in doppelter Unterzahl eine Pleite ab.

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga dank großer Moral die erste Auswärtsniederlage abgewendet und Bayer Leverkusen im engen Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer verpasst. Die Münchner erkämpften sich beim starken Vizemeister in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben mit neun Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Luis Díaz (69.) erzielte den Ausgleich für den Rekordmeister, der nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson (42.) lange in Unterzahl spielte - auch Díaz sah noch Gelb-Rot (84.). Aleix García (6.) hatte Bayer früh in Führung gebracht.

Die Werkself verpasste Big Points im Rennen um Platz vier und muss sich schnell wieder aufrappeln: Nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch kämpft Bayer am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal um das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.

Die Bayern können angesichts eines 6:1-Polsters völlig entspannt in das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo gehen - und vermieden einen Stimmungsdämpfer. Dennoch: Der Rekordmeister gewann keines der letzten vier Ligaspiele bei Bayer. Am 22. April gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals erneut in der BayArena.