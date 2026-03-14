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In doppelter Unterzahl: FC Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen

  • Aktualisiert: 14.03.2026
  • 18:31 Uhr
  • SID

Der FC Bayern wendet in Leverkusen nach einem ereignisreichen Spiel in doppelter Unterzahl eine Pleite ab.

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga dank großer Moral die erste Auswärtsniederlage abgewendet und Bayer Leverkusen im engen Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer verpasst. Die Münchner erkämpften sich beim starken Vizemeister in Unterzahl ein 1:1 (0:1) und haben mit neun Punkten weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Luis Díaz (69.) erzielte den Ausgleich für den Rekordmeister, der nach einer Roten Karte gegen Nicolas Jackson (42.) lange in Unterzahl spielte - auch Díaz sah noch Gelb-Rot (84.). Aleix García (6.) hatte Bayer früh in Führung gebracht.

Die Werkself verpasste Big Points im Rennen um Platz vier und muss sich schnell wieder aufrappeln: Nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch kämpft Bayer am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal um das erste Champions-League-Viertelfinale seit 24 Jahren.

Die Bayern können angesichts eines 6:1-Polsters völlig entspannt in das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo gehen - und vermieden einen Stimmungsdämpfer. Dennoch: Der Rekordmeister gewann keines der letzten vier Ligaspiele bei Bayer. Am 22. April gastieren die Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals erneut in der BayArena.

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Ulreich erstmals seit 2024 im Tor

Bei den Münchnern kam Torhüter Sven Ulreich nach den Ausfällen von Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Jonas Urbig (Gehirnerschütterung) zu seinem ersten Einsatz seit dem 21. September 2024. Trainer Vincent Kompany sprach ihm "volles Vertrauen" aus. Der zuletzt angeschlagene Torgarant Harry Kane saß zunächst auf der Bank. Auf der Gegenseite fehlte Leistungsträger Alejandro Grimaldo wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.

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Vereinshymnen der Bundesliga: Zoff in Gladbach! Die "Elf vom Niederrhein" ist Geschichte

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<strong>Vereinshymnen der Bundesliga: Gladbach nicht mehr "Elf vom Niederrhein"</strong><br>In Gladbach endet eine Ära. Die "Fohlen" laufen nicht mehr unter dem Songs "Die Elf vom Niederrhein" ein. Nach einem Streit zwischen&nbsp;dem Komponisten des Liedes sowie dem Vize-Chef des Fanprojekts "FPMG Supporters" ist nun "Die Seele brennt" der Gladbach-Einlaufsong.&nbsp;<strong><em>ran</em></strong> zeigt die Hymnen der Bundesligisten. (Stand: 16. September 2024)<br>Auch interessant: <a target="_blank" data-li-document-ref="607524" href="https://www.ran.de/sports/borussia-moenchengladbach-tim-kleindienst-und-die-nervige-warterei-auf-das-comeback-607524">Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback</a>
© imago images / Thomas Bielefeld

Vereinshymnen der Bundesliga: Gladbach nicht mehr "Elf vom Niederrhein"
In Gladbach endet eine Ära. Die "Fohlen" laufen nicht mehr unter dem Songs "Die Elf vom Niederrhein" ein. Nach einem Streit zwischen dem Komponisten des Liedes sowie dem Vize-Chef des Fanprojekts "FPMG Supporters" ist nun "Die Seele brennt" der Gladbach-Einlaufsong. ran zeigt die Hymnen der Bundesligisten. (Stand: 16. September 2024)
Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback

<strong>Borussia Mönchengladbach</strong><br>Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.)
© IMAGO/Werner Otto

Borussia Mönchengladbach
Vereinshymne: "Die Seele brennt" (B.O.)

<strong>FC Bayern München</strong><br> Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry)
© imago images / ULMER Pressebildagentur

FC Bayern München
Vereinshymne: "Stern des Südens" (Willy Astor), "Forever Number One" (Andrew White feat. Harry)

<strong>Borussia Dortmund</strong><br> Vereinshymne: "Wir halten fest und treu zusammen" (Heinrich Kersten), "Heja BVB" (Karl-Heinz Bandosz)
© imago images / Thomas Bielefeld

Borussia Dortmund
Vereinshymne: "Wir halten fest und treu zusammen" (Heinrich Kersten), "Heja BVB" (Karl-Heinz Bandosz)

<strong>RB Leipzig</strong><br> Vereinshymne: "Stolz des Ostens" (Frank Dreibrodt)
© 2019 Getty Images

RB Leipzig
Vereinshymne: "Stolz des Ostens" (Frank Dreibrodt)

<strong>Bayer 04 Leverkusen</strong><br> Vereinshymne: "Mit dem Kreuz auf der Brust" (Dirk Maverick)
© 2019 Getty Images

Bayer 04 Leverkusen
Vereinshymne: "Mit dem Kreuz auf der Brust" (Dirk Maverick)

<strong>VfL Wolfsburg </strong><br> Vereinshymne: "Grün-Weiß VfL" (Frank Skibitzki/HATTRICK)
© imago/Christian Schroedter

VfL Wolfsburg
Vereinshymne: "Grün-Weiß VfL" (Frank Skibitzki/HATTRICK)

<strong>Eintracht Frankfurt</strong><br> Vereinshymne: "Im Herzen von Europa" (Polizeichor Frankfurt), "Schwarz-Weiß wie Schnee" (Tankard)
© 2019 Getty Images

Eintracht Frankfurt
Vereinshymne: "Im Herzen von Europa" (Polizeichor Frankfurt), "Schwarz-Weiß wie Schnee" (Tankard)

<strong>SV Werder Bremen</strong><br> Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher)
© imago images / Picture Point LE

SV Werder Bremen
Vereinshymne: "Lebenslang grün-weiß" (Original Deutschmacher)

<strong>TSG 1899 Hoffenheim </strong><br> Vereinshymne: "Wir sind Hoffe" (Rhein-Neckar-Helden)
© 2010 Getty Images

TSG 1899 Hoffenheim
Vereinshymne: "Wir sind Hoffe" (Rhein-Neckar-Helden)

<strong>1. FSV Mainz 05 </strong><br> Vereinshymne: "Rot und Weiß" (S.T.E.I.L)
© 2016 Getty Images

1. FSV Mainz 05
Vereinshymne: "Rot und Weiß" (S.T.E.I.L)

<strong>SC Freiburg</strong><br> Vereinshymne: "SC Freiburg vor!" (Fisherman's Fall)
© 2017 Getty Images

SC Freiburg
Vereinshymne: "SC Freiburg vor!" (Fisherman's Fall)

<strong>FC Augsburg</strong><br> Vereinshymne: "Rot, Grün, Weiß" (AUGSBURG UNITED)
© imago images / Eibner

FC Augsburg
Vereinshymne: "Rot, Grün, Weiß" (AUGSBURG UNITED)

<strong>1. FC Union Berlin </strong><br>Vereinshymne: "Eisern Union" (Nina Hagen)
© imago images / Matthias Koch

1. FC Union Berlin
Vereinshymne: "Eisern Union" (Nina Hagen)

<strong>VfB Stuttgart</strong><br>Vereinshymne: "Stuttgart kommt" (Wolle Kriwanek)
© IMAGO/ActionPictures

VfB Stuttgart
Vereinshymne: "Stuttgart kommt" (Wolle Kriwanek)

<strong>VfL Bochum<br></strong>Vereinshymne: "Bochum" (Herbert Grönemeyer)
© 2024 Getty Images

VfL Bochum
Vereinshymne: "Bochum" (Herbert Grönemeyer)

<strong>1. FC Heidenheim</strong><br>Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna)
© 2024 Getty Images

1. FC Heidenheim
Vereinshymne: "1846 FCH Ole" (Benny Hoirna)

<strong>FC St. Pauli</strong><br>Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix &amp; Elf)
© 2024 Getty Images

FC St. Pauli
Vereinshymne: "Das Herz von St.Pauli" (Phantastix & Elf)

<strong>Holstein Kiel</strong><br>Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)
© 2024 Getty Images

Holstein Kiel
Vereinshymne: "Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein - nur Holstein" (Die Denkedrans)

Ulreich musste früh hinter sich greifen: Der junge Montrell Culbreath (18) klaute Díaz den Ball, der dann über Patrik Schick bei García landete. Der Abschluss des Spaniers flog abgefälscht über den machtlosen Ulreich ins Netz.

Bayer blieb in der Anfangsphase bissig, die Bayern fanden kaum ins Spiel. Der Tabellenführer wurde im Spielverlauf jedoch etwas zwingender und kam durch Jackson und Díaz (24.) zu Chancen. Auf der Gegenseite verpasste der auffällige Culbreath nur knapp das 2:0 (30.).

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Bayern in doppelter Unterzahl

Der vermeintliche Ausgleich von Rückkehrer Jonathan Tah (32.) wurde wegen eines Handspiels aberkannt. Noch vor der Pause schwächten sich die Münchner selbst: Jackson stieg Martin Terrier heftig auf den Knöchel und sah nach Videobeweis die Rote Karte.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Münchner auf den Ausgleich, Bayer versuchte das Spiel zu beruhigen und ließ zweimal das 2:0 liegen: Erst schob Tillman frei vor Ulreich rechts vorbei (58.), dann scheiterte Schick am Bayern-Keeper (59.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Bayer hatte Glück, als ein Treffer des gerade eingewechselten Kane wegen Handspiels aberkannt wurde. Dann traf Díaz nach einem Fehlpass von Bayer-Kapitän Robert Andrich. Nach einer vermeintlichen Schwalbe wurde dann auch der Kolumbianer vom Platz gestellt.

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