Denn Boniface trainiert mittlerweile wieder mit der Werkself. Ob es für einen Einsatz am Samstag ( ab 15:30 im Liveticker bei ran ) gegen die TSG Hoffenheim reicht, muss abgewartet werden.

Der Angreifer steht in der Bundesliga weiterhin bei 18 Scorern (zehn Tore und acht Vorlagen). Nun steht die Rückkehr nach seiner Adduktorenverletzung bevor.

Victor Boniface verrät in einem Interview, welcher Fußball-Bundesligist vor Bayer Leverkusen Interesse an ihm hatte.

In einem Interview mit der "Sport Bild" bestätigte der 23-Jährige nun, dass die Gerüchte um die SGE stimmten.

"Frankfurt war der erste Klub, mit dem ich gesprochen hatte. Danach mit Leverkusen. Bayer hat sich dann auch anschließend wirklich extrem um mich bemüht, ist immer drangeblieben. Das hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Als ich dann nach Nigeria in den Urlaub flog, gab es Verzögerungen, die wohl an Saint-Gilloise lagen. Ich wollte aber unbedingt nach Leverkusen, habe mich deshalb immer wieder in diesem roten Trikot gezeigt, um ein Zeichen zu senden: Ich bin zu 100 Prozent bereit für Bayer!“, stellte Boniface klar.