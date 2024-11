Bayer mit Chancenwucher: Keine Tore zwischen Leverkusen und dem VfB Stuttgart

Kein Spektakel, kein Sieger: Double-Gewinner Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart treten nach einem überraschend trägen Topspiel in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle.

Die beiden Spitzenteams der Vorsaison trennten sich am Freitagabend in Leverkusen trotz klarem Chancenplus für die Werkself bei hitziger Atmosphäre 0:0 und drohen den Titelkampf bereits früh aus den Augen zu verlieren.

Für die klar überlegenen Leverkusener war es das vierte Remis in den vergangenen sechs Pflichtspielen, der Tabellendritte belohnte sich nicht für einen starken Auftritt und traf zweimal nur das Aluminium.

Auf der Mission Titelverteidigung kann der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München und RB Leipzig (beide 20) am Samstag bereits auf sieben Punkte anwachsen. Der VfB muss derweil weiter auf den ersten Sieg seit April 2018 gegen die Werkself warten und steckt mit 13 Zählern aus neun Spielen im Mittelfeld der Tabelle fest.

In der Vorsaison und im Supercup im August hatten sich die beiden Top-Teams häufig ein Offensiv-Spektakel geliefert, selbst Bayer-Coach Xabi Alonso an der Seitenlinie sei nach "jedem Spiel kaputt" gewesen, sagte der Meister-Trainer im Vorfeld der Partie. Am Freitagabend aber tasteten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase erstmal ab.