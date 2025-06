Bayer testet gegen Chelsea und Bochum

Bayer Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag trifft bei seiner Bundesliga-Generalprobe auf den Premier-League-Klub FC Chelsea. Wie die Werkself am Dienstag mitteilte, gastiert Bayer am 8. August beim Klub-WM-Teilnehmer. "Wir freuen uns auf einen echten Fußball-Kracher in London", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.