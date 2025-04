Bayer 04 Leverkusen: Barcelona forciert Transfer um Spanien-Star

FC Barcelona arbeitet an Grimaldo-Rückkehr

Barca-Sportdirektor Deco arbeitet intensiv an einem Grimaldo-Comeback bei den Katalanen. Der Nationalspieler wurde 2008 bis 2016 in der berühmten Jugendakademie "La Masia" ausgebildet, doch bestritt nie ein Spiel für die Profis.

Im März stellte Grimaldo bereits im Interview mit "El Periodico de Espana" klar, dass er einen noch offenen Traum hat:

"Was mich betrifft, so bin ich in La Masia aufgewachsen, es ist der Verein, in dem ich als Spieler und als Mensch groß geworden bin, und es ist der Verein, für den ich schon als Kind spielen wollte. Ich erinnere mich an einige Interviews, in denen ich als Kind sagte, dass es mein Traum sei, in die erste Mannschaft von Barça zu kommen, das war immer mein Traum."

Zwischen der "Werkself" und Grimaldo gibt es wohl eine Absprache, dass er den Verein für ein Angebot zwischen 30 und 40 Millionen verlassen darf. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. 2023 kam er ablösefrei nach Leverkusen.