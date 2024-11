Bayern beraten über Strafe für Davies

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München berät intern über eine mögliche Bestrafung für Alphonso Davies. Das bestätigten Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund rund um den Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund (1:1). "Phonzie hat einen Fehler gemacht und er kennt meine Meinung dazu natürlich", sagte Kompany bei Sky auf die Frage nach Medienberichten über eine angebliche Autofahrt des Kanadiers unter Alkoholeinfluss. "Wir werden das intern besprechen und intern werden wir auch die Entscheidungen treffen", fügte Kompany an.

Davies stand in Dortmund in der Startelf der Gäste. "Ich muss natürlich nicht die ganze Mannschaft strafen und das ist grundsätzlich ein Junge, der bis jetzt alles richtig gemacht hat", sagte Kompany. Freund äußerte sich ebenfalls in diese Richtung. "Es war nicht richtig, was er gemacht hat. Er hat es eingesehen. Wir werden es intern besprechen", sagte Freund.

Davies könnte die Münchner am Saisonende ablösefrei verlassen. Sein Vertrag endet im Sommer.