Bayern-Boss über Wanner: "Planen in Zukunft mit ihm"

Am Samstag kommt Paul Wanner erstmals als Gegner in die Allianz Arena, ab kommendem Sommer könnte das Toptalent nach seiner Leihe wieder das Trikot des Rekordmeisters tragen. "Wir planen als FC Bayern sicher in Zukunft mit Paul Wanner. Wir sind in regelmäßigem Austausch mit Paul. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FCH.

Die Leihe nach Heidenheim sei in Wanners Karriere "ein logischer nächster Schritt" gewesen. Der 18-Jährige habe einen "sehr guten Start" gehabt, so Freund: "Jetzt durchlebt er eine schwierigere Phase. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die er sammelt." Wanner soll bald wieder "richtig gute Spiele und Tore machen. Aber das muss nicht gegen uns sein, das kann er sich für nachher aufheben", sagte der Österreicher.

"Wir verfolgen alle unsere Spieler", ergänzte Trainer Vincent Kompany auf die Frage nach dem Offensivspieler: "In seiner Situation hilft es immer, wenn man gegen seine Mannschaft spielt. Da lernst du sehr viel."

Heidenheims Trainer Frank Schmidt wehrte dagegen vor dem Spiel alle Nachfragen zu seinem Jungstar ab. Über Wanner habe er zuletzt genug gesagt, und außerdem: "Wir müssen als Mannschaft wieder Leistung bringen, da geht es nicht um einen Spieler."

Dafür lobte Vereinsboss Holger Sanwald die Münchner Leihgabe bei ran.de: "Er ist ein schlauer Junge. Ich glaube, er kann es bis ganz nach oben schaffen. Er bringt unglaublich viel mit. Er ist immer in der Lage, Spiele zu entscheiden. Aber er ist noch ein junger Mann, der noch Dinge lernen muss."

In München steht Wanner noch bis 2027 unter Vertrag, in der Vorsaison war der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Bayern an die SV Elversberg ausgeliehen, diese Saison spielt er in Heidenheim. Offen ist noch, für welche Nationalmannschaft Wanner künftig auflaufen wird. Er kann sich zwischen dem DFB-Team und Österreich entscheiden, zuletzt absolvierte er drei Spiele für die deutsche U21.