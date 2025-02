Bayern im K.o.-Stress, Bayer nicht: Rolfes sieht keinen Vorteil

Mit großer Vorfreude und frischen Beinen geht Meister Bayer Leverkusen in das Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Bayern München. Im Gegensatz zum Rekordmeister hatte Leverkusen eine spielfreie Woche, die Bayern mussten bei Celtic Glasgow in der Zwischenrunde der Champions League ran (2:1). "Gerade nach den letzten Wochen tut das gut, mal keine englische Woche zu haben", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem intensiven Jahresauftakt mit neun Spielen in 30 Tagen.