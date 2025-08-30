Bayern in Augsburg wieder mit bester Elf

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt im ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison wieder auf seine derzeit beste Elf. Beim FC Augsburg rückt somit unter anderem Serge Gnabry wieder in die Startformation, insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum knappen Sieg in der ersten Pokalrunde bei Wehen Wiesbaden unter der Woche (3:2) sechs Veränderungen vor.

Neben Gnabry stehen Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Josip Stanisic und Konrad Laimer wieder in der Anfangsformation, Kompany setzt damit auf dieselbe Elf, die beim Bundesliga-Auftakt am vergangenen Freitag 6:0 gegen RB Leipzig gewonnen hatte. Jonas Urbig, Sacha Boey, Minjae Kim, Raphael Guerreiro, Aleksandar Pavlovic und Youngster Lennart Karl nehmen wieder auf der Bank Platz.