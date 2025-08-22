Bayern startet mit Stuttgart-Elf, RB mit Simons

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany setzt zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig in der Offensive wie schon im Supercup auf Serge Gnabry. Der Nationalspieler erhält den Vorzug vor Toptalent Lennart Karl, der wie beim 2:1 in Stuttgart zunächst auf der Bank sitzt. Die Münchner Offensive komplettieren die gesetzten Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz.

Gegen Leipzig vertraut Kompany nicht nur in der Offensive auf dasselbe Personal wie beim VfB. Die Viererkette vor Torwart Manuel Neuer bilden Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic. Davor agieren Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Tom Bischof fehlt nach einer Blindarm-OP, dafür steht Nationalspieler Aleksandar Pavlovic nach seiner Gesichtsverletzung wieder im Kader.

Bei RB startet Xavi Simons, es könnte sein "Abschiedsspiel" sein. Der Niederländer will Leipzig noch im Sommer verlassen, der Offensivspieler ist beim FC Chelsea im Gespräch. Noch steht eine Einigung aus, RB fordert mindestens 70 Millionen Euro.