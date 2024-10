Bayerns Palhinha: "Meine Zeit wird kommen"

Nur sechs Pflichtspieleinsätze und 154 Minuten Spielzeit: Joao Palhinha lässt sich trotz seines durchwachsenen Starts beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München nicht aus der Ruhe bringen. "Ich weiß, dass meine Zeit beim FC Bayern kommen wird. Dafür arbeite ich jeden Tag hart: Ich kämpfe dafür, meine Chance zu bekommen", sagte der Portugiese der Sport Bild: "Um ehrlich zu sein: Das Gerede, ob ich womöglich die Geduld verliere, interessiert mich nicht."

Was von außen gesagt oder interpretiert werde, sei nicht wichtig, so Palhinha weiter. "Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube", sagte der 29-Jährige, der im Sommer für rund 51 Millionen Euro vom Premier-League-Klub FC Fulham nach München gewechselt war: "In meiner Karriere kam es oft vor, dass solche Dinge gesagt wurden: Schafft er es? Kommt er auf Spielzeit? Wir sind erst am Anfang."

Als Motivation nutzt Palhinha ein in Portugal bekanntes Sprichwort. "Es geht nicht darum, wie es anfängt – sondern darum, wie es endet. Ich konzentriere mich nur auf meine Arbeit, auf die Trainingseinheiten. Ich bin bereit", sagte der Mittelfeldspieler: "Ob ich nun 90, 45 oder nur fünf Minuten spiele: Ich werde um jeden Moment kämpfen."

Vincent Kompany bezeichnete der Abräumer als einen "Trainer der neuen Generation", der zu jedem Einzelnen "eine gute Beziehung" habe. "Das ist wichtig für den Teamspirit, keiner fühlt sich allein gelassen. Der Trainer hat immer ein offenes Ohr für uns, ist nah an uns", erklärte Palhinha: "Das zu spüren, ist wichtig, so kann man seine Ideen schneller verstehen. Ich bin mit Vinny sehr glücklich."