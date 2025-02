Bei Kanes Elfmetern: Im Training schaut Neuer nur zu

Wenn Harry Kane seine Elfmeter trainiert, ist Manuel Neuer nur Zuschauer. "Ehrlich gesagt bin ich bei den Elfmetern im Training gar nicht im Tor. Das machen andere bei uns", verriet der Keeper des FC Bayern nach dem 3:0 der Münchner gegen Werder Bremen bei DAZN und fügte schmunzelnd an: "Wir behalten das so bei, es funktioniert ja."

Und wie: Der englische Torjäger verwandelte am Freitagabend seinen 28. und 29. Elfmeter in Folge und war damit einmal mehr der Matchwinner für den Rekordmeister, der seinen Vorsprung vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte ausbaute. "Das ist schon bemerkenswert", meinte Neuer, "gerade seine Disziplin, sich jedes Mal zu fokussieren und an den Punkt zu gehen, seinen Ablauf zu trainieren."

Mit nun 57 Toren in seinen ersten 51 Bundesligaspielen baute Kane seinen Rekord weiter aus. Zum siebten Mal erzielte er in dieser Saison das 1:0 für die Bayern. "In solchen engen Spielen übernehme ich die Verantwortung, um das Spiel aufzubrechen", sagte Kane, "das ist mir schon ein paarmal gelungen." Ein Außerirdischer sei er aber trotz seiner Rekordzahlen nicht: "Ich hatte noch ein paar Chancen mehr, da ist schon noch Platz für Verbesserung."