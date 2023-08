Bei Undavs Debüt: Stuttgart schlägt Sheffield United

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat beim Debüt von Neuzugang Deniz Undav seinen fünften Sieg im sechsten Testspiel eingefahren. Der VfB gewann beim englischen Premier-League-Aufsteiger Sheffield United mit 3:0 (2:0) und feierte damit auch eine erfolgreiche Generalprobe für den Saisonstart.

VfB-Stürmer Serhou Guirassy entschied die Partie mit einem Dreierpack (9., 14., 59.) quasi im Alleingang. Sein neuer Sturmkollege Undav, dessen Wechsel von Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion erst am Mittwoch offiziell geworden war, kam in der 61. Minute zu seiner Premiere.

Kurios: Der kroatische Abwehrspieler Borna Sosa konnte die Reise nach England wegen fehlender Einreisedokumente nicht antreten und fehlte deshalb im Kader.

Für die Stuttgarter beginnt die Saison am kommenden Samstag (13.00 Uhr). In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auf den Regionalligisten TSG Balingen.