Beljo wechselt von Augsburg nach Zagreb

Angreifer Dion Beljo verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und kehrt in seine kroatische Heimat zurück. Der 23-Jährige wechselt zum Rekordmeister GNK Dinamo Zagreb, teilte der FCA am Mittwoch mit. Beljo, der für Augsburg in 45 Pflichtspielen fünf Tore erzielte und drei auflegte, hatte in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Österreich bei Rapid Wien gespielt.