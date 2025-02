Beste gegen Heidenheim "eine Option"

Jan-Niklas Beste winkt eine Woche nach seinem Wechsel zum SC Freiburg ausgerechnet gegen Ex-Klub 1. FC Heidenheim sein Bundesliga-Comeback. "So wie er sich in den wenigen Einheiten präsentiert hat, kann er eine Option sein", sagte Trainer Julian Schuster: "Wir müssen bei ihm das Mittelmaß an Input finden, was für unser Spiel wichtig ist und gleichzeitig ihn damit nicht überfrachten, sodass er trotzdem seine Stärken auf den Platz bringen kann."