Bild: Reyna wechselt von Dortmund nach Gladbach

US-Nationalspieler Giovanni Reyna wechselt offenbar von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Nach Bild-Informationen hätten sich beide Klubs auf den Transfer verständigt, die Ablösesumme könnte mit Bonuszahlungen bis zu sieben Millionen Euro betragen.

Der Offensivspieler hat beim BVB keine Zukunft mehr, zuletzt war der 22-Jährige auch mit dem italienischen Erstligisten Parma Calcio in Verbindung gebracht worden. Gladbach war nach dem Abgang von Alassane Pléa (PSV Eindhoven) auf der Suche nach Ersatz.

Laut Bild soll sich der BVB eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Diese soll bei rund 15 Prozent liegen. Dortmund ist vor dem Saisonstart beim FC St. Pauli am Samstag (18.30 Uhr/Sky) noch auf der Suche nach Verstärkungen.