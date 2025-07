Bis zu 400 Millionen Euro: BVB verlängert mit Ausrüster Puma

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seine Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Puma verlängert und kann sich über einen Geldregen freuen. Nach Informationen der Bild-Zeitung läuft der neue Vertrag bis 2034 und bringt dem BVB "bis zu 400 Millionen Euro".

Der Klub selbst nannte keine Details zur Laufzeit des neuen Vertrags oder zu finanziellen Rahmenbedingungen. Puma ist seit der Saison 2012/13 Partner des BVB und wird "weiterhin alle Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften ausrüsten und Replika- und Fanartikel herstellen", hieß es in der Mitteilung der Dortmunder.

Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, sprach von einer "gewachsenen, erfolgreichen Partnerschaft". Marketingchef Carsten Cramer betonte, Puma und der BVB hätten "in Sachen Fußball dieselbe Einstellung" und starke Übereinstimmungen bei den Werten: "Was wir bisher gemeinsam erreicht haben, wäre mit keinem anderen Partner möglich gewesen, und wir freuen uns sehr, diesen Weg auch in den kommenden Spielzeiten fortzusetzen."

Jüngst hatte der BVB bereits die Zusammenarbeit mit Vodafone als neuen Trikotsponsor verkündet. Das Kommunikationsunternehmen löste Evonik ab und zahlt dem Klub laut Medien jährlich 30 Millionen Euro. Bei der Klub-WM in den USA ist Vodafone seit dem zweiten Gruppenspiel auf den Trikots zu sehen. Das Logo des Unternehmens, das traditionell rot ist, ist auf dem gelben Heimtrikot nun in Schwarz gefärbt.