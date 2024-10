Bis 2030: Frankfurt verlängert vorzeitig mit Kaua Santos

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Torhüter Kaua Santos vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der neue Kontrakt des Brasilianers läuft nach Angaben der Hessen bis 2030. Der 21-Jährige hatte zuletzt als Vertreter des verletzten Nationaltorhüters Kevin Trapp mit guten Leistungen überzeugt.

"Kaua hat sich in den vergangenen Monaten gut weiterentwickelt und wir sind fest von seinem Potenzial überzeugt", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Wir wollen langfristig mit ihm zusammenarbeiten und freuen uns, dass wir den Vertrag bis 2030 verlängern konnten."

Santos war 2023 aus Rio de Janeiro an den Main gewechselt. Am dritten Spieltag dieser Saison hatte er im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt gefeiert, auch in den folgenden fünf Pflichtspielen der Eintracht stand Santos aufgrund von Trapps Verletzung im Tor.