Bis 2030: Köln verlängert vorzeitig mit El Mala

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit seinem umworbenen Shootingstar Said El Mala vorzeitig verlängert - noch bevor der 18-Jährige ein einziges Mal für den Klub am Ball war. Der deutsche U19-Nationalspieler unterzeichnete einen bis 2030 gültigen Kontrakt, das teilte der FC am Samstag mit. Auch der ältere Bruder Malek El Mala (20) ist nun für die kommenden fünf Jahre an den Verein gebunden und soll zunächst in der U21 zum Einsatz kommen. Die bisherigen Verträge waren bis 2029 gültig.

"Es freut uns sehr, dass wir Malek und Said – gemeinsam mit ihrer Familie – davon überzeugen konnten, dass der FC der richtige Partner ist, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und langfristig in der Bundesliga Fuß zu fassen", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler: "Beide Brüder verfügen über ein enormes Entwicklungspotenzial."

Beide Spieler kamen von Viktoria Köln zum FC - Said El Mala ragte dort in der vergangenen Drittligasaison mit 13 Toren und 5 Vorlagen heraus. Anschließend war er für die deutsche U19 bei der EM Topscorer des Turniers, die Mannschaft schaffte es bis ins Halbfinale. In den vergangenen Tagen soll der englische Erstligist Brighton & Hove Albion dem FC für den Flügelspieler dann ein Angebot in zweistelliger Millionenhöhe vorgelegt haben.

Ab Samstag beziehen die Kölner ihr Trainingslager in der Steiermark, El Mala stößt dort nach seinem Urlaub im Anschluss an die EM zum Team.