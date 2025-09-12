Blessin freut sich über Irvine-Rückkehr

Der Kapitän ist zurück - muss sich aber etwas gedulden: St. Paulis Trainer Alexander Blessin ist froh über die Rückkehr von Jackson Irvine. "Wir freuen uns auf Jackson und er wird im Kader sein", sagte Blessin vor dem Duell mit dem FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): "Er wird aber noch einen Tick brauchen. Der Käpt'n ist wieder an Bord, wird aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen."