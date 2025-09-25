Blessin hofft auf Reaktion: "War knackig"

Mit großem Einsatz zum zweiten Heimsieg: Trainer Alexander Blessin erwartet von seinem Team des FC St. Pauli eine Leistungssteigerung nach der ersten Saisonniederlage. "Ich will dann schon auch eine Reaktion sehen, das ist völlig klar", sagte Blessin mit Blick auf das Duell mit Vizemeister Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Eindrücke aus dem Training stimmen den 52-Jährigen hoffnungsfroh. "Das war schon knackig", sagte Blessin, der bei der 0:2-Niederlagen beim VfB Stuttgart nicht einverstanden war mit den Basics der Kiezkicker: "Es kann nicht sein, dass ein Gegner ein absolut höheres Energielevel hat als wir. Da müssen wir ansetzen."

Gegner Leverkusen sieht Blessin noch "in der Findungsphase" nach dem Trainerwechsel zu Kasper Hjulmand: "Man sieht, wie sie spielen wollen, aber es hat noch nicht alles geklappt. Wir stellen uns auf verschiedene Variationen ein."