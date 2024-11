Blessin vor Bayern: "Können ohne Druck reingehen"

Trainer Alexander Blessin vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli sieht in der Rolle des Underdogs gegen Rekordmeister Bayern München eine Chance. "Man ist klarer Außenseiter, da hat man nichts zu verlieren. Keiner setzt einen Penny auf uns. Wir können da ohne Druck reingehen", sagte der Coach vor dem Duell mit den Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Aufsteiger aus Hamburg steht nach einem durchwachsenen Saisonstart mit acht Punkten auf Rang 15, hat jedoch die vergangenen beiden Ligaspiele nicht verloren und zuletzt bei Europapokalstarter TSG Hoffenheim mit 2:0 gewonnen. Dementsprechend optimistisch geht Blessin in das Highlight-Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, der die vergangenen drei Ligapartien mit insgesamt 12:0 Toren gewonnen hat.

"Wir wissen genau, was für ein starker Gegner auf uns zukommt. Aber letzten Endes haben wir in den letzten Wochen bewiesen, dass wir auch gegen Top-Teams gut performt haben. Da wollen wir am Samstag alles reinschmeißen - und gucken, wie wir die Bayern ärgern können", sagte der Trainer und fügte an: "Je länger die Null steht, desto besser ist es für uns. Aber wir wollen auch nicht in Ehrfurcht erstarren. Wir wollen auch unsere Möglichkeiten nutzen."