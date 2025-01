Blessin vor Wiedersehen mit Theate: "Ein besonderes Verhältnis"

Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli freut sich beim Duell mit Eintracht Frankfurt auf ein Wiedersehen mit Arthur Theate. "Das ist schon ein besonderes Verhältnis, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben diese Woche bewusst nicht telefoniert", sagte der 51-Jährige vor dem Aufeinandertreffen mit dem Verteidiger in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Theate und Blessin waren sich beim KV Oostende in der Saison 2020/21 begegnet. "Arthur war am Scheideweg seiner Karriere und wollte mit dem Fußball eigentlich aufhören", berichtete Blessin. Theate habe dann ein Probetraining wahrgenommen: "Wir haben ihn dann verpflichtet, weil wir gesagt haben, das ist ein interessanter Spieler."

Er habe den Belgier nicht als Außenverteidiger sondern vielmehr als Halbverteidiger in der Dreierkette gesehen, das habe "eingeschlagen wie eine Bombe", erklärte Blessin: "Aber das lag nicht an mir, sondern an ihm, weil er eine geile Mentalität hatte und klar im Kopf war. Es freut mich, ihn wieder zu sehen."

Normalerweise bekomme er immer das erste Trikot von Theate. "Ich habe bei mir im Keller eine Trikotsammlung", sagte Blessin: "Auf Frankfurt warte ich noch."