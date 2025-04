Blessin warnt im Abstiegskampf: "Nicht in einer Komfortzone"

Alexander Blessin warnt trotz der guten Ausgangslage des FC St. Pauli vor einem Nachlassen im Abstiegskampf. "Wir sind uns dessen bewusst, dass wir noch fünf Endspiele haben. Wir sind nicht in einer Komfortzone, in der wir uns zurücklehnen", sagte der Trainer der Hamburger vor dem Duell mit dem Double-Gewinner Bayer Leverkusen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).