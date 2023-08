Bochum-Coach Letsch warnt vor aggressivem FCA

Anzeige

Der VfL Bochum will nach dem 1:1-Achtungserfolg gegen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund beim FC Augsburg nachlegen. "Der FCA spielt sehr aktiv, sehr aggressiv. Sie haben einen ähnlichen Ansatz wie wir. Das wird ein intensives Spiel", sagte Trainer Thomas Letsch am Donnerstag.

Der FCA sei offensiv ausgerichtet, es sei viel Qualität vorhanden. "Der Abgang von Mergim Berisha trifft sie sicherlich nicht unvorbereitet", meinte Letsch. Jedes Spiel in der Bundesliga sei besonders, so der Fußballlehrer: "Nicht nur ein Derby gegen den BVB. Zwei Spiele, ein Punkt. Wir haben bislang noch nicht gewonnen, das wollen wir am Samstag tun. Das wird eine große Aufgabe, aber der stellen wir uns natürlich."

Froh ist Letsch, dass der Kampf um die Stammplätze sich zugespitzt hat. "Wir haben eine extreme Konkurrenzsituation im Kader. Das macht die Entscheidungen für das Trainerteam schwer, aber das ist ja insgesamt positiv für uns", meinte der Coach.