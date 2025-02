Bochum plant Zukunft mit Hecking

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum plant seine Zukunft mit Dieter Hecking als Trainer. Man werde demnächst die Gespräche führen, kündigte Geschäftsführer Ilja Kaenzig bei DAZN vor dem Kellerduell bei Holstein Kiel an. "Da würden wir dann, so Dieter denn will, die Zukunft auch festzurren", sagte Kaenzig.