Bochumer Eigengewächs Hartwig wechselt nach Belgien

Fußball-Bundesligist VfL Bochum lässt sein Eigengewächs Luis Hartwig ziehen. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer, der seit 2015 für den Ruhrpott-Klub spielte, schließt sich dem belgischen Zweitligisten KV Oostende an. Das teilte der VfL am Freitag mit. In der vergangenen Saison war Hartwig bereits an den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten ausgeliehen, erzielte dort in 30 Pflichtspielen 19 Scorerpunkte.

"Wir haben mit Luis sehr offen über seine Situation gesprochen. Angesichts der Leistungsdichte und des Niveaus in unserem Offensivbereich wären für ihn die Möglichkeiten auf Spielzeit sehr begrenzt gewesen", sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau.