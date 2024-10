Bochumer Hofmann glaubt an Chance gegen Bayern

Stürmer Philipp Hofmann sieht das Schlusslicht VfL Bochum nicht chancenlos gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. "Mit unseren Fans im Rücken ist in einem Heimspiel nichts unmöglich", sagte Hofmann vor der Begegnung am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im ran-Interview.

Bochum ist mit nur einem Punkt aus sieben Spielen Tabellenletzter. Nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim (1:3) hatte sich der Klub von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt. Markus Feldhoff und Murat Ural betreuen den VfL gegen die Münchner. "Wir haben viele Gespräche geführt und die Situation intensiv aufgearbeitet. In der kurzen Zeit können wir nicht allzu viel verändern. Wichtig ist, dass wir versuchen, die Ergebnisse hinter uns zu lassen und positiv in die Zukunft zu blicken", sagte Hofmann.

Der 31-Jährige ist davon überzeugt, dass die Bochumer aus dem Tabellenkeller herauskommen. "In den vergangenen Jahren sind wir auch nicht gut in die Saison gestartet, haben aber bewiesen, dass wir das Ruder wieder herumreißen können", sagte Hofmann und ergänzte: "Wir stehen zusammen und versuchen, als Mannschaft das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können – Leistung auf dem Platz zu bringen."