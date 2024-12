Bochums Miyoshi zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum muss in den nächsten zwei Spielen auf Koji Miyoshi verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, wurde der 27-Jährige nach seiner Roten Karte im Bundesligaspiel bei Union Berlin (1:1) am Samstag mit einer entsprechenden Sperre wegen "rohen Spiels" belegt.

Damit fehlt Miyoshi dem Team von Trainer Dieter Hecking sowohl am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/DAZN) als auch nach der Winterpause beim FSV Mainz 05 (11. Januar). In dieser Saison war der Mittelfeldspieler bislang in elf Pflichtspielen für die Bochumer zum Einsatz gekommen. Erst seit Sommer ist Miyoshi für den VfL aktiv.