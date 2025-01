Böse Erinnerungen: Alonso erwartet "hartes Spiel" in Leipzig

Im Hinspiel riss nach 35 Spielen die Superserie von Bayer Leverkusen, entsprechend gewarnt geht Xabi Alonso das Wiedersehen mit RB Leipzig an. "Wir erwarten ein hartes Spiel", sagte der Meistertrainer vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es ist eines der härtesten Spiele für uns auswärts, sie haben gute Ideen und sicher den Wunsch, wieder zu gewinnen."

Am 2. Spieltag hatte der Double-Gewinner trotz 2:0-Führung noch 2:3 gegen die Sachsen verloren, es war die erste Pleite nach 463 Tagen. Die Bundesliga sei "der wichtigste Wettbewerb für uns. Wir sind an einem wichtigen Moment der Saison", mahnte Alonso nach dem 1:2 bei Atletico Madrid in der Champions League am Dienstag.

Die Ankündigung von Leipzigs Nationalspieler David Raum, sich an Atleticos "Drecksackfußball" orientieren zu wollen, nahm der Bayer-Coach indes gelassen: "Madrid ist Madrid und Leipzig ist Leipzig. Man kann diese beiden Mannschaften nicht vergleichen."

Bei der Bayern-Jagd in der Liga befinde sich sein Team zudem "auf einer positiven Welle, auf der wollen wir bleiben". Daher sichte der Tabellenzweite auch Optionen auf dem Transfermarkt. "Wir müssen intelligente Entscheidungen treffen", sagte Alonso angesprochen auf mögliche Verstärkung nach den schweren Verletzungen von Martin Terrier (Riss der Achillessehne) und Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss): "Wir sind nicht verzweifelt, aber wir müssen aktiv sein."