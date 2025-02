Boniface über Leverkusen: "Ich liebe es, hier zu spielen"

Torjäger Victor Boniface nimmt nach den geplatzten Verhandlungen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien eine erfolgreiche Rückrunde mit Meister Bayer Leverkusen in den Blick. "Es gab hier und da viele Kalkulationen, aber ich liebe es, hier zu spielen, und ich möchte der Mannschaft mein Bestes geben", sagte der 24-Jährige dem Portal SportsBoom.

"Es ist immer schmeichelhaft, wenn große Vereine Interesse zeigen, aber mein Fokus liegt derzeit zu 100 Prozent auf Bayer Leverkusen", sagte Boniface. Einen Wechsel zu einem anderen Zeitpunkt will der Nigerianer grundsätzlich nicht ausschließen: "Was in der Zukunft passiert, wird passieren, aber im Moment konzentriere ich mich nur darauf, Leverkusen dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen."

Boniface wolle "der Mannschaft Tore, Vorlagen und Energie geben. Die Fans waren unglaublich und ich bin es ihnen und mir selbst schuldig, auf höchstem Niveau zu spielen." Jedes Spiel sei eine Chance. "Ich möchte einfach fit bleiben, weiterspielen und mich weiter verbessern. Wenn mir das gelingt, glaube ich, dass sich alles andere von selbst ergibt", sagte er.

Bereits in der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (17.30 Uhr/DAZN) könnte Boniface schon wieder auflaufen, wie Trainer Xabi Alonso zuletzt hatte durchblicken lassen. Der Spanier sei "zufrieden und glücklich" über den Verbleib des Angreifers.

Boniface war im Sommer 2023 für rund 22 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise in Belgien nach Leverkusen gewechselt. Nach seiner Oberschenkelverletzung im November verlor der Stürmer seinen Stammplatz an Patrik Schick und absolvierte seitdem kein Spiel mehr. Bei der Champions-League-Partie gegen Sparta Prag (2:0) wurde er aufgrund der laufenden Verhandlungen mit Al-Nassr aus dem Kader gestrichen.