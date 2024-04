Bayer auch in Dortmund unbezwingbar: Der Traum von der perfekten Saison lebt

Emre Can (Borussia Dortmund)

Bekommt nicht so recht Zugriff auf Ball und Gegner. Hat in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Glück, als sein leichtsinniger Ballverlust am Ende keinen Schaden anrichtet. Auch sonst eher fehlerhaft im Spielaufbau. Schwacher Auftritt, der in der 69. Minute durch seine Auswechslung beendet wird. ran-Note: 4 © Beautiful Sports