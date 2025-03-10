Borussia Dortmund - BVB an Liverpool-Star interessiert? News und Gerüchte zum BVB

- Anzeige -

+++ 11. Februar, 06:57 Uhr: Liverpool-Star bald in Dortmund? +++ Haben die Dortmunder bald den nächsten Engländer? Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, ist Mittelfeldspieler Curtis Jones vom FC Liverpool auf dem Absprung. Neben nationalen Interessenten wie Tottenham soll auch Borussia Dortmund die Situation des Offensivmannes beobachten. RB Leipzig soll ebenfalls Interesse haben, das bestand bereits in vergangenen Transferfenstern. In 31 Saisonspielen für den LFC gelang Jones lediglich eine Torbeteiligung, sein Marktwert liegt bei 40 Millionen Euro.

+++ 4. Februar, 16:45 Uhr: Kovac-Arbeit spaltet wohl den BVB +++ Bei Borussia Dortmund gibt es intern laut einem Bericht der "Sport Bild" wohl zwei Lager bei der Bewertung der Arbeit von Trainer Niko Kovac. Demnach sein ein Lager der Meinung, dass Kovac aktuell mit Platz zwei das Maximum herausholen würde. Allerdings soll es auch ein deutlich kritischeres Lager beim BVB geben. Dieses sehe es kritisch, dass unter der Leitung des 54-Jährigen die Spielweise zu unattraktiv sei und die Offensiv-DNA verloren gegangen sein. Welche BVB-Verantwortlichen welchem Lager zugeordnet werden, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

+++ 3. Februar, 09:51 Uhr: Verwunderung über Schlotterbeck-Ansage? +++ Am vergangenen Sonntag verkürzte Borussia Dortmund dank des 3:2-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim den Abstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte, nachdem der FC Bayern München am Tag zuvor beim HSV nur ein 2:2 holte. Daraufhin posaunte Verteidiger Nico Schlotterbeck eine Meister-Ansage heraus: "Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden." Das kam bei den Verantwortlichen jedoch nur bedingt gut an. "Ich tue mich ein bisschen schwer, nach diesem Spiel und nach dieser Leistung darauf einzugehen", sagte Sebastian Kehl. Laut "Bild" soll es Irritationen und Verwunderung in der Führungsebene über das offensive Interview des Nationalspielers gegeben haben. Inwieweit das etwaige Vertragsgespräche mit dem 26-Jährigen beeinflussen könnte, ist unklar.

+++ 2. Februar, 09:42 Uhr: Wildert Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart? +++ Ramon Hendriks ist begehrt. Auch Borussia Dortmund soll Interesse an dem Innenverteidiger vom VfB Stuttgart haben, wie der "kicker" berichtet. Dabei soll es aber um einen möglichen Transfer im kommenden Sommer gehen. Dann dürfte Niklas Süle den Verein verlassen, und auch die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist noch offen. Hendriks hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel, der 24-Jährige hat sich beim VfB zu einem Leistungsträger entwickelt. Angesprochen auf die Gerüchte meinte er am Wochenende: "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."

+++ 1. Februar, 10:42 Uhr: Chelsea verleiht Anselmino wohl direkt wieder +++ Nach dem für Borussia Dortmund überraschenden Leih-Abbruch bei Abwehrtalent Aaron Anselmino wird der 20-jährige Argentinier wohl nicht bei Stammverein FC Chelsea bleiben. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano vermeldet, soll Anselmino stattdessen direkt wieder verliehen werden. Demnach parkt Chelsea den Ex-Dortmunder bis zum Saisonende bei Partnerverein Racing Strasbourg in der französischen Ligue 1. Statt in der Champions League wird Anselmino also künftig in der UEFA Conference League auflaufen. Der Insider berichtet zudem, dass die Londoner nicht glücklich mit dem Verhalten des BVB gewesen seien. Konkret geht es um das öffentliche Kokettieren mit einer Weiterverpflichtung Anselminos.

Bei Chelsea hat Anselmino noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Für Dortmund bestritt Anselmino im Herbst zehn Pflichtspiele.

+++ 28. Januar, 17:43 Uhr: Nach Anselmino-Leihabbruch - Ricken-Vertrauter wohl im Fokus +++ Bei Borussia Dortmund herrscht nach dem Leihabbruch von Aaron Anselmino durch den FC Chelsea wohl weiterhin Unmut. Wie die "Sportbild" berichtet, wird die eingeräumte Rückholklausel in Teilen des Klubs offenbar als "fatale Fehleinschätzung" angesehen. Damit gerät dem Bericht nach der von Sportvorstand Lars Ricken installierte Chefverhandler Simon Rödder in den Fokus. Der 31-Jährige führte im Sommer 2025 die Gespräche mit den Londonern, verhandelte auch vor Ort den Leihvertrag. Bis zum Leihabbruch bestritt Defensiv-Talent Anselmino zehn Pflichtspiele für den BVB. Bei Chelsea hat der 20-Jährige nun noch einen Vertrag bis 2031.

+++ 27. Januar, 17:39 Uhr: Zwei BVB-Stars fehlen gegen Inter Mailand +++ Borussia Dortmund muss das abschließende Spiel in der Ligaphase der Champions League am Mittwochabend gegen Inter Mailand (ab 21:00 Uhr im Liveticker) ohne zwei Stars bestreiten. Trainer Niko Kovac bestäitgte den Ausfall von Niklas Süle und Marcel Sabitzer: "Sabi hat Wadenprobleme, Niki hat's im Rücken." Zudem kann Kovac auch nicht auf Daniel Svensson zurückgreifen, da der Linksverteidiger aufgrund seiner Roten Karte bei der Pleite bei den Tottenham Hotspur gesperrt fehlt.

+++ 26. Januar, 23:45 Uhr: Durchbruch bei Transfer von Youngster Kaua Prates +++ Bei Borussia Dortmund steht offenbar ein großer Transfer bevor: Laut "Sky" haben sich die Verantwortlichen des Bundesligisten mit Cruzeiro EC über den Wechsel des 17-jährigen Linksverteidigers Kaua Prates grundsätzlich geeinigt. Das Gesamtpaket soll 12 Millionen Euro inklusive möglicher Boni umfassen. Zuletzt hatte die Einigung auf Eis gelegen, unter anderem wegen der Bonus- und Zahlungsmodalitäten. Nun konnten die Vereine eine Lösung finden, wobei der Transfer noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Einige Details auf Spielerseite müssen noch geklärt werden. Für Dortmund liegt bereits die grundsätzliche Zustimmung für einen langfristigen Vertrag bis 2031 vor. Der Wechsel soll im Sommer über die Bühne gehen, im Winter darf Prates aufgrund seines Alters noch nicht in Deutschland spielen. Der Brasilianer wird am 12. August 18 Jahre alt. Prates zählt seit Mai 2025 zum Profi-Kader von Cruzeiro EC und ist aktuell Teil der brasilianischen U17-Nationalmannschaft. Sein Vertrag in Belo Horizonte läuft noch bis 2027, sodass der Klub für den Jungstar eine beträchtliche Ablösesumme erhält.

+++ 26. Januar, 18:15 Uhr: BVB mit Hintertür bei Anselmino? +++ Nachdem der FC Chelsea die Rückhol-Klausel bei Aaron Anselmino aktiviert hat, gibt es für Borussia Dortmund möglicherweise doch noch eine Hintertür. Wie "Sky" berichtet, könnte Anselminos Perspektive bei den Londonern wohl an die Personalie Jeremy Jaquet geknüpft sein. Demnach hat Chelsea großes Interesse am Innenverteidiger-Talent von Stade Rennes. Noch blocken die Franzosen aber ab und durch die Anselmino-Rückkehr hat Chelsea auch nicht den ganz großen Handlungsbedarf vor Schluss des Wintertransferfenster. Sollte sich daran aber noch etwas ändern und Jacquet doch an die Stamford Bridge wechseln, könnte dies demnach wiederum Anselmino eine Rückkehr nach Dortmund ermöglichen.

+++ 25. Januar, 18:40 Uhr: FC Chelsea beordert wohl Leihspieler Anselmino zurück +++ Borussia Dortmund muss wohl den Rest der Saison ohne Abwehrtalent Aaron Anselmino planen. Wie "The Athletic" berichtet, macht dessen Stammverein FC Chelsea von einer im Leihvertrag verankerten Rückhol-Klausel Gebrauch und beendet damit die Leihe des Argentiniers vorzeitig. Für den BVB bestritt der 20-Jährige bislang zehn Pflichtspiele, seit er im Sommer 2025 zum Bundesligisten stieß. Nun soll dem Bericht nach bei den "Blues" nach der Rückkehr dessen weitere Zukunft geplant werden. Anselminos Vertrag bei den Londonern läuft noch bis zum Sommer 2031.

