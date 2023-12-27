In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 09. Februar, 12:05 Uhr: Denkt Flick an einen Barca-Abschied? +++ Beim FC Barcelona stehen im März Präsidentschaftswahlen an und je nach Ausgang könnte sich damit wohl auch die Zukunft von bzw. für Hansi Flick entscheiden. Wie die Sportzeitung "Marca" berichtet, könnte Flick bei einem Wahlsieg von Herausforderer Victor Font möglicherweise im Sommer 2026 von sich aus gehen. Hintergrund soll dabei die Personalie Deco sein, der aktuell Sportdirektor bei den Katalanen ist. Demnach kündigte Font während seines Wahlkampfs bereits an, dass Deco im Falle seines Sieges keine Zukunft im Verein mehr habe. Genau dies stößt aber Flick wohl auf, ihm und Deco wird ein enges Verhältnis nachgesagt, weshalb der deutsche Trainer möglicherweise als Konsequenz eines Font-Wahlsieges und Deco-Rauswurfs selbst vorzeitig und von sich aus die Koffer packen könnte. Flicks Vertrag bei Barca läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2027. Die Unterstützung des Deutschen gilt daher dem aktuellen Klub-Präsidenten Joan Laporta, der sich im März der Wiederwahl stellt. "Anderthalb Jahre sind für einen Trainer, vor allem hier in Barcelona, eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, für diesen Klub zu arbeiten. Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin. Wir werden sehen, was bei der Präsidentschaftswahl passiert", sagte Flick im Januar.

+++ 04. Februar, 23:33 Uhr: Ex-Klub Flamengo buhlt um Vinicius Junior +++ Kehrt Real Madrids Topstar Vinicius Junior womöglich im besten Fußballer-Alter nach Brasilien zurück? Sein Ex-Klub Flamengo aus Rio de Janeiro träumt jedenfalls von einer Heimkehr des verlorenen Sohnes. "Sein Vertrag läuft bald aus. Er hat mir ein schönes Geschenk geschickt, ein signiertes Trikot. Man kann nur um solche Spieler kämpfen, wenn sie wirklich kommen wollen. Es hängt mehr von Vini ab als von uns. Die Tür steht Vini immer offen", sagte Flamengos Sportdirektor Jose Boto. Der Vertrag des 25-Jährigen bei den Madrilenen läuft 2027 aus - ein Umstand, der Flamengo hoffen lässt. "Der Vertrag läuft aus, wir müssen nichts an Real Madrid zahlen", sagte Boto. Allerdings würde Vinicius wohl Gehaltsforderungen stellen, die der Klub vom Zuckerhut kaum erfüllen kann. Zumal fraglich ist, ob den Flügelstürmer eine Rückkehr nach Brasilien sportlich reizen würde. Mit Real kann er um die großen europäischen Titel spielen, allerdings gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte über einen Abschied des Nationalspielers. Vor allem mit Ex-Trainer Xabi Alonso kam Vinicius nicht zurecht, dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa schwärmte indes von seinem Schützling. "Ich habe das Glück, in Vini einen der besten Fußballer der Welt im Team zu haben", sagte der frühere Real-Profi. Vinicius kam bereits in jungen Jahren zu Flamengo und durchlief dort seine komplette fußballerische Ausbildung. Am Tag seines 18. Geburtstages wechselte er 2018 für 45 Millionen Euro zu Real.

+++ 04. Februar, 17:04 Uhr: Alexis Mac Allister im zweiten Anlauf zu Real Madrid? +++ Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister soll laut "The Athletic" erneut das Interesse von Real Madrid auf sich gezogen haben. Nachdem eine Verpflichtung im Sommer 2023 nicht klappte und sich der Mittelfeldspieler für einen Wechsel von Brighton & Hove Albion zum FC Liverpool entschieden hat, könnten die "Königlichen" demnach im Sommer 2026 einen neuen Anlauf versuchen. Mac Allister könnte in Madrid die Lücke füllen, die Toni Kroos und Luka Modric durch ihre Abgänge im Mittelfeld Reals hinterließen. Zunächst entschieden sich die Real-Bosse sowohl nach Kroos' Karriereende 2024 als auch dem Modric-Abgang 2025 dagegen, externen Ersatz zu verpflichten. Doch mittlerweile soll dem Bericht nach ein Umdenken stattgefunden haben. Der Vertrag des 27-jährigen Mac Allister in Liverpool läuft noch bis zum Sommer 2028. Neben ihm werden auch noch Vitinha (Paris St.-Germain) und Enzo Fernandez (Chelsea) als mögliche Kandidaten für das Real-Mittelfeld gehandelt.

+++ 04. Februar, 10:19 Uhr: Zieht es James Rodriguez zurück in die Kälte? +++ Als Offensivspieler James Rodriguez den FC Bayern im Jahr 2019 verließ, war unter anderem das Wetter in den Wintermonaten ein Auslöser dafür, wie der kolumbianische Superstar einst zugab. Doch nun könnte es den 122-fachen Nationalspieler wieder in kalte Gefilde ziehen: Nach seinem Vertragsende bei Club Leon in Mexiko ist der 34-Jährige offenbar heiß begehrt. Wie Insider Fabrizio Romano berichtet, soll James unmittelbar vor einer Unterschrift in der MLS bei Minnesota United stehen. Beim letztjährigen Playoff-Teilnehmer spielt mit dem linken Außenbahnspieler Julian Gressel auch ein Deutscher. Im Winter können es in Minneapolis teilweise -25 Grad werden.

+++ 31. Januar, 13:40 Uhr: Lewandowski-Frau deutet Barca-Abschied an +++ Die Zukunft von Stürmer Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist schon seit geraumer Zeit Gesprächsthema. Nun hat sich die Ehefrau des früheren Bayern-Stars zu der Thematik geäußert. "Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft, denn, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein", sagte Anna Lewandowska dem polnischen Medienunternehmen "Plejada": "Also haben wir das Beste daraus gemacht. Wir haben jeden Moment, jedes Spiel mit den Fans genossen, weil wir wissen, dass wir das alles eines Tages nicht mehr haben werden." Der Kontrakt des Polen bei den Katalanen läuft am Saisonende aus. Zwar gibt es die Option auf eine Verlängerung, zuletzt verdichteten sich aber die Anzeichen auf eine Trennung. Auch Lewandowski selbst ließ seine Zukunft offen. "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", sagte er Ende Dezember im Gespräch mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski. Zuletzt wurde der 37-Jährige bereits mit Saudi-Arabien und der MLS in Verbindung gebracht.

