Niklas Süle (BVB)

Trotz guter Fitnesswerte wirkt er immer ein bisschen behäbig. Klärt in der 17. Minute in höchster Not mit dem Oberschenkel gegen Selke, hätte die Situation aber schon viel früher entschärfen müssen. Ansonsten ohne grobe Schnitzer und im Großen und Ganzen solide. Hat vor allem mit hohen Bällen in den Strafraum keine Probleme. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images