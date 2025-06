Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 18:30 Borussia Dortmund Dortmund 4:0 Beendet Wolfsburg VfL Wolfsburg Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 15:30 Bayer Leverkusen Leverkusen 2:4 Beendet Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga 2024/2025 - 34. Spieltag 15:30 Borussia Dortmund Dortmund 3:0 Beendet Holstein Kiel Holstein Kiel

+++ 11. Juni, 06:55 Uhr: Entscheidung über Gittens-Zukunft gefallen +++ Lange ging es hin und her, doch der Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea ist auf der Zielgeraden geplatzt! Bis gestern Abend 21:00 Uhr hätten Klubs das für die Klub-WM (ab 15. Juni live in SAT.1, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn und ran.de) eingeführte neue Transferfenster nutzen können, doch das Angebot der Briten genügte dem BVB letztlich nicht. Einem Bericht der "Sportbild" zufolge forderten die Dortmunder 65 Millionen Euro für den Flügelspieler, doch die "Blues" boten drei Mal weniger an - so gab es eine Abfuhr! Letztlich lag das höchste Gebot offenbar bei 55 Millionen Euro. Chelsea und Gittens hatten sich dem Bericht zufolge bereits über alle Details geeinigt. Es soll dabei um einen Siebenjahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro jährlich gegangen sein. Offen bleibt, wie es nach der Klub-WM in der Transfer-Posse weitergeht. Klar ist aber, dass Gittens beim neu aufgesetzten Weltturnier für den BVB auflaufen wird.

+++ 10. Juni, 16:55 Uhr: BVB ohne Can und Özcan zur Klub-WM +++ Borussia Dortmund muss bei der Klub-WM (ab 15. Juni live in SAT.1, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn und ran.de) auf Emre Can und Salih Özcan verzichten. Wie der BVB am Dienstag, drei Tage vor dem Abflug, mitteilte, laboriere Can noch immer an Adduktorenproblemen, die nicht rechtzeitig abgeklungen seien. Özcan hatte sich im Kreis der türkischen Nationalmannschaft eine Außenbandverletzung zugezogen. Dortmund bestreitet sein erstes Spiel bei der Klub-WM am 17. Juni (18:00 Uhr MESZ live in SAT.1, auf Joyn und bei ran.de) gegen den brasilianischen Traditionsklub Fluminense aus Rio de Janeiro.

+++ 10. Juni, 14:33 Uhr: Fix! BVB holt Bellingham-Bruder +++ "The name is Jobe" - so geben die Borussen den Transfer des Bruders von Jude Bellingham bekannt: Jobe wird ein Schwarz-Gelber! Das ist jetzt offiziell.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Vereinsstatement dazu: "Jobe ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz verfügt. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt, junge Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf höchstem Niveau zu entwickeln. Seine Professionalität, seine Dynamik und sein Ehrgeiz werden unsere Mannschaft bereichern.."

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl stimmt dem zu: "Wir kennen Jobe seit vielen Jahren und haben seine Entwicklung natürlich ganz eng verfolgt. Er hat im vergangenen Jahr nochmal einen immensen Schritt gemacht und ist mit 19 Jahren zu einer absoluten Führungspersönlichkeit gereift. Seine Präsenz und Ausstrahlung im zentralen Mittelfeld ist bemerkenswert und wird uns in unterschiedlichen Systemen besser machen. Jobe will und wird beim BVB seinen eigenen Weg gehen und unserem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrücken." Jobe, der bereits bei der Klub-WM für den BVB spielen wird, freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mit diesen großartigen Fans hier Erfolge zu feiern und werde dafür jeden Tag an mir und mit dem Team arbeiten.."

Bellingham unterschreibt bis 2030. Angeblich für eine Grundablöse von 31,5 Millionen Euro. Damit wäre er eine Million teurer als sein Bruder Jude.

+++ 10. Juni, 07:18 Uhr: Trotz Transfer - kein Bellingham auf dem BVB-Trikot +++ Auch wenn der Deal um den kleinen Jude-Bruder kurz bevor steht, wird Jobe Bellingham seinen Nachnamen nicht auf dem BVB-Trikot haben wollen. So berichtet die "BILD". Der Hintergrund: der 19-Jährige möchte sich mehr von seinem berühmten Bruder abgrenzen und auf seine Karriere setzen. Daher soll nur "Jobe" seinen Rücken zieren. Der Engländer soll für fünf Jahre bei Borussia Dortmund unterschreiben. Ohne eine Ausstiegsklausel. Während Jobe Bellingham beim AFC Sunderland noch knapp eine Million Euro jährlich verdient haben soll, erhält er beim BVB dem Vernehmen nach bis zu fünf Millionen - mögliche Bonus-Zahlungen inkludiert. Damit der Wechsel zustande kommt sollen die Borussen eine Ablöse von rund 31,5 Millionen Euro zahlen. Mit möglichen Prämien können es am Ende 36,5 Millionen sein. Damit wäre Jobe Bellingham hinter Ousmane Dembele (35 Mio.) der zweitteuerste BVB-Transfer der Geschichte. Bruder Jude Bellingham kostete 30,5 Millionen. Offenbar lag die Ausstiegsklausel von Jobe Bellingham bei 42 Millionen Euro, also hat der BVB gut verhandelt. Jedoch soll Sunderland eine Weiterverkaufsklausel von 15 Prozent eingebaut haben. Bedeutet beim nächsten Transfer bekommen die Engländer diesen Prozentsatz der möglichen kommenden Ablöse.

+++ 9. Juni, 10:25 Uhr: Holt der BVB Sancho noch einmal zurück? +++ Eigentlich hatte der BVB das Thema Jadon Sancho schon abhakt. Doch jetzt scheint eine erneute Rückholaktion plötzlich wieder möglich. Laut "Sky Sports" sollen die Dortmunder Manchester United gebeten haben, über die weiteren Entwicklungen bezüglich der Zukunft des Flügelstürmers auf Stand gehalten zu werden. Sollte Jamie Gittens zum FC Chelsea wechseln, könnte Sancho in Dortmund wieder heiß gehandelt werden. Hintergrund: Sancho hat bei United keine Zukunft mehr. Doch auch die "Blues", die den 25-Jährigen zuletzt ausgeliehen hatten, wollen ihn loswerden. Chelsea akzeptierte sogar eine Strafzahlung in Höhe von sechs Millionen Euro an Manchester, um die vertraglich vereinbarte Kaufpflicht von 30 Millionen Euro zu umgehen. Sancho steht demnach zum Verkauf. Laut "Sky Sports" sei für den BVB aber wegen des hohen Gehalts eher eine Leihe relevant. Interesse sollen auch West Ham United und Klubs aus Saudi-Arabien haben.

+++ 8. Juni, 12:35 Uhr: Verletzung! Bleibt der BVB auf Özcan sitzen? +++ Bittere Nachricht für den BVB. Salih Özcan hat sich im Training vor dem Testspiel der türkischen Nationalelf gegen die USA am Knie verletzt. Laut Mitteilung des Verbandes musste er deshalb aus dem Kader gestrichen werden. Genaue Angaben über den Schweregrad der Verletzung machte der Verband nicht. Dementsprechend ist offen, ob Özcan den BVB bei der Mitte Juni beginnenden Klub-WM unterstützen kann. Sollte er länger ausfallen, könnte sich dies drastisch auswirken. So stehen die Zeichen bei dem Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach auf Abschied. In der zurückliegenden Spielzeit wurde er zunächst nach Wolfsburg ausgeliehen, spielte nach einer vorzeitigen Rückholaktion unter Trainer Niko Kovac aber kaum eine Rolle. Jüngst stand ein möglicher Wechsel zu Besiktas oder Galatasaray im Raum, auch der 1. FC Köln gilt als Interessent. Sollte sich der 27-Jährige schwerer verletzt haben, könnte Dortmund allerdings auf ihm sitzen bleiben.

+++ 7. Juni, 17:09 Uhr: Verpflichtung von Jashari wohl für BVB nur bei vorherigen Abgängen möglich +++ Wie der Transfermarkt-Experte Sacha Tavolieri berichtet, soll Borussia Dortmund weiterhin Interesse an Brügges Ardon Jashari haben. Allerdings gibt es demnach eine Voraussetzung, damit die Schwarz-Gelben konkret in Verhandlungen um den Schweizer einsteigen können. Zunächst müssten zwei Spieler abgegeben und Transfererlöse erzielt werden. Vor allem Dortmunds Coach Niko Kovac soll ein interner Befürworter eines Jashari-Transfers sein. Der 22 Jahre Mittelfeldspieler hat in Brügge noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029.

+++ 7. Juni, 11:58 Uhr: Bellingham-Transfer zum BVB wohl vor dem Abschluss +++ Bald dürfte mit Jobe Bellingham der jüngere Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham auch in Dortmund spielen. Laut "Ruhr Nachrichten" ist der Wechsel des Mittelfeldtalents von Sunderland zum BVB auf der Zielgeraden, obwohl die Engländer zuletzt ein Angebot über 25 Millionen Euro abgelehnt haben sollen. Demnach rechnen die BVB-Bosse nicht damit, deutlich mehr für Bellingham zahlen zu müssen, da dieser von Sunderland angeblich die Zusage habe, für 30 Millionen Euro Ablöse wechseln zu dürfen, obwohl die Ausstiegsklausel deutlich höher liegen dürfte (40 Millionen Euro). Ob Dortmund den 19-Jährigen bei einer möglicherweise zeitnahen Verpflichtung zur Klub-WM in die USA mitnehmen wird, ist allerdings noch offen. Bellingham wurde nämlich für die U21-EM (live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran) nominiert, die mit der FIFA Klub-WM zeitlich kollidiert.

+++ 6. Juni, 17:41 Uhr: Lyon-Juwel Rayan Cherki wechselt offenbar nach England +++ Nach seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft gegen Spanien sprach Lyon-Stürmer Rayan Cherki bei "Telefoot" über seinen Transfer zu Manchester City: "Ja, es wird passieren. Ihr kennt meine Antwort, jeder kennt sie. Wir haben noch immer ein Spiel zu spielen. Aber danach ist alles erledigt." Der BVB, der um den 21-Jährigen ebenfalls gebuhlt hatte, scheint endgültig leer auszugehen. Im Winter scheiterte ein Wechsel noch knapp, nun wohl sehr deutlich aufgrund der hohen Konkurrenz. Laut "L’Equipe" ist der Deal allerdings noch nicht so weit, wie es die Aussage des Spielers suggeriert. Dem Bericht zufolge sollen die Citizens bisher 22 Millionen Euro bieten, Lyon aber auf eine Summe von 35 bis 40 Millionen Euro pochen. Da die Skyblues den Rechtsaußen wohl schon zur Klub-WM in die USA mitnehmen wollen, muss eine Einigung zügig erzielt werden. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2026.

+++ 5. Juni, 11:59 Uhr: Heimliche Vertragsverlängerung mit Toptalent Mathis Albert? +++ Borussia Dortmund hat offenbar Toptalent Mathis Albert langfristig gebunden. Wie die "Bild" berichtet, hat der 16-Jährige heimlich beim Bundesligisten verlängert. Der Teenager war 2024 aus dem Nachwuchsteam von MLS-Klub LA Galaxy nach Dortmund gewechselt und kam bislang in der U17 bzw U19 für die Borussia zum Einsatz. Nun soll der US-amerikanische U17-Nationalspieler im Sommer zur zweiten Dortmunder Mannschaft aufrücken und wohl auch schon mit den Profis demnächst zur FIFA Klub-WM reisen. Wie lange der vermeintlich neue Vertrag von Albert in Dortmund läuft, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuletzt wurde berichtet, dass an Albert auch schon andere Topklubs wie die Bayern, Manchester City oder der FC Barcelona Interesse gehabt haben sollen.

+++ 4. Juni, 07:55 Uhr: Torwart-Talent Ramaj will sich nicht hinter Kobel anstellen +++ Diant Ramaj ließ seinen Worten Taten folgen. Er hält sich für den besten jungen deutschen Torhüter und formulierte das Ende März in einem Interview ("Von den jungen Talenten bin ich die Nummer 1 – meiner Meinung nach") auch sehr deutlich. Nachdem er im Winter von Borussia Dortmund verpflichtet und an den FC Kopenhagen verliehen worden war, gewann er mit dem Klub das Double und überzeugte mit starken Leistungen. Das Problem: In Dortmund müsste er erst an Stammkeeper Gregor Kobel vorbeikommen, falls dieser über den Sommer hinaus bleibt. Allerdings hat Ramaj mit 23 Jahren auch noch Zeit, sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2029. Für ihn ist aber bereits klar, dass sein Platz nicht auf der Bank ist. Und das macht der Ex-Frankfurter, für den der BVB fünf Millionen Euro bezahlte, auch deutlich. "Ich habe die Saison in Kopenhagen sehr genossen, es ist fantastisch, was wir erreicht haben. Und für mich steht fest: Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!", sagte er der "Sport Bild". Klare Kante. Und er legte nach: "Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um mich dort hinten anzustellen, ist für mich klar. Ich muss spielen." Eine klare Kampfansage in Richtung des Schweizer Nationalkeepers. Und Ramaj hält an seiner selbstbewussten Einschätzung fest. Er habe gesagt, dass er der beste Torwart der jungen Generation sei, sagte er: "Und ich denke, das habe ich in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt!"

+++ 2. Juni, 22:28 Uhr: Chelsea macht offenbar bei Jamie Gittens Ernst +++ Wechselt Jamie Gittens noch vor Beginn der Klub-WM (Live und kostenlos im Live-Stream auf Joyn) zum FC Chelsea? Glaubt man einem Bericht des "Guardian", könnte es tatsächlich dazu kommen. Demnach habe es bereits erste Gespräche zwischen den Blues und Borussia Dortmund gegeben. Wie es heißt, soll Gittens noch in der bis 10. Juni laufenden Transferphase geholt werden, die extra wegen der am 14. Juni beginnenden Klub-WM eingeführt wurde. Wie der BVB nimmt auch Chelsea an dem Turnier in den USA teil. Angeblich soll Gittens, der vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, etwa 60 Millionen Euro kosten. Chelsea tendiert laut des Berichts auch deswegen zum Dortmunder, weil die Blues ihm im Vergleich zu Jadon Sancho mehr Konstanz zutrauen. Sancho ist bis 30. Juni noch von Manchester United ausgeliehen. Allerdings sei es wohl eher unwahrscheinlich, dass Chelsea ihn fest verpflichtet.

+++ 1. Juni, 10:15 Uhr: 300-Millionen-Euro-Deal könnte wohl wegen möglichem Machtkampf wackeln +++ Nach dem sportlichen Turnaround und der erneuten Qualifikation für die Champions League soll Borussia Dortmund vor einem weiteren lukrativen Deal stehen. Die "Bild" berichtet von "weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine langjährige Partnerschaft mit einem weltweit agierenden Konzern". Das Gesamtvolumen soll 300 Millionen Euro betragen. Allerdings wird in dem Artikel auch spekuliert, dass der offenbar drohende Machtkampf um das Präsidentenamt zwischen dem aktuellen Amtsinhaber Dr. Reinhold Lunow und dem als Geschäftsführer ausscheidenden Hans-Joachim Watzke (siehe vorigen Eintrag) einen Abschluss erschweren oder sogar verhindern könnte. Nach aktuellem Stand ist eine Kampfabstimmung zwischen den beiden BVB-Bossen bei der Mitgliederversammlung im November zumindest nicht ausgeschlossen. Die "Bild" schreibt in diesem Zusammenhang davon, die Borussia könnte bis dahin zu einem "Verein im Ausnahmezustand" werden, weil beide Kandidaten ihre Anhänger mobilisieren müssten. Diese Gemengelage eines im schlimmsten Falle gespaltenen Klubs könnte Spieler und Sponsoren abschrecken. "Ein Verein, in dem der Präsident öffentlich gegen den eigenen Geschäftsführer ins Feld zieht und die Ultras nach der Macht greifen, ist für potenzielle Geldgeber ein eher abschreckendes Szenario", schlussfolgert das Blatt und verweist auf die Fan-Nähe von Lunow. Rund um den Verein soll es bereits Befürchtungen geben, dass sich der BVB "zu einem Chaos-Klub wie bei Erzfeind Schalke 04 entwickeln könnte".