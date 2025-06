FC Bayern: Dieser Top-Star soll jetzt Leroy Sane ersetzen  - News und Gerüchte

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 15:30 RB Leipzig RB Leipzig 3:3 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern 2:0 Beendet M'gladbach Bor. Mönchengladbach Bundesliga 2024/2025 - 34. Spieltag 15:30 1899 Hoffenheim Hoffenheim 0:4 Beendet Bayern Bayern München

Anzeige

Anzeige

+++ 12. Juni, 20:00 Uhr: Nico Williams ist jetzt "das Topziel" der Bayern +++ Was machen die Bayern nach dem feststehenden Abgang von Leroy Sane? Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano werden die Bemühungen, Nico Williams zu verpflichten, intensiviert. Laut Romano ist der Spanier "das Topziel" der Bayern. Wie es heißt, haben die Bayern bereits zwei Gespräche mit den Vertretern des Spielers geführt. Die Ausstiegsklausel von rund 60 Millionen Euro sei für die Bayern kein Problem. Dann schon eher die Gehaltsforderungen des Spielers. Der Deal könnte demnach kompliziert werden. Hinzu kommt, dass Athletic Bilbao wohl bereit ist, Williams zu halten und ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Neben dem FC Bayern hat auch der FC Arsenal Interesse an Williams.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 12. Juni, 17:14 Uhr: Leroy Sane dreht Abschiedsrunde bei der Klub-WM +++ Leroy Sane wird das Trikot des FC Bayern München nochmal tragen. Bei der Klub-WM (Alle Spiele des FC Bayern im kostenlosen Joyn-Livestream) wird der Linksfuß alle Spiele bis zum 30. Juni für den FCB spielen. Das will "Sky" erfahren haben. Der Pay-TV-Sender berichtet, dass dies der Wunsch von Trainer Vincent Kompany gewesen sei. Sane kann somit alle Gruppenspiele und ein mögliches Achtelfinale absolvieren und anschließend theoretisch von der Couch aus Klub-Weltmeister werden. Der Flügelstürmer wird ab der kommenden Saison für Galatasaray spielen. In Istanbul wurde der 29-Jährige begeistert empfangen und von den Bayern-Fans hatte er sich ebenfalls schon verabschiedet.

FC Bayern: So verabschiedet sich Leroy Sane von den Fans

Anzeige

+++ 11. Juni, 08:55 Uhr: Bericht: Sane verlässt den FC Bayern! +++ Die Gerüchte um ein Interesse von Galatasaray Istanbul an Leroy Sane halten sich seit Woche hartnäckig. Jetzt soll den Türken im Werben um den Bayern-Star wohl ein Durchbruch gelungen sein. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, sind die Gala-Verantwortlichen davon überzeugt, den deutschen Nationalspieler nach Istanbul locken zu können. Demnach laufen die Verhandlungen sehr gut. Einem "Sky"-Bericht zufolge steht außerdem fest, dass Sane definitiv nicht bei den Münchenern verlängern wird. Der FCB sei informiert, dass der 29-Jährige auch ein modifiziertes Angebot nicht annehmen werde. Für die Klub-WM steht Sane allerdings noch beim FC Bayern unter Vertrag. Dort startet der deutsche Rekordmeister am 15. Juni (Alle Spiele des FC Bayern im kostenlosen Joyn-Livestream) gegen Auckland City ins Turnier.

Anzeige

+++ 11. Juni, 07:25 Uhr: Spurs-Wunschtrainer will Tel halten +++ Die Zukunft um Mathys Tel liegt offenbar bei den Tottenham Hotspur. Die Leihgabe des FC Bayern hat bei den Spurs nicht nur seine Mitspieler überzeugt. Auch der kolportierte Neutrainer Thomas Frank möchte mit Tel weiterarbeiten, wie aus einem Bericht von "TEAMTALK" hervorgeht. Demnach soll Frank, der aus Brentford kommen soll, den Teambossen signalisiert haben, dass er in Tel einen Schlüsselfaktor für sein Spielsystem sieht. Die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro für den 20-jährigen Stürmer. Der frisch gebackene Europa-League-Sieger hofft allerdings darauf, die Summe drücken zu können. Bayern ist offenbar an einem Transfer interessiert, erste konkrete Gespräche stehen in den kommenden Tagen wohl an.

Anzeige

+++ 10. Juni, 17:33 Uhr: AC Mailand fordert satte Ablöse für Leao +++ Der FC Bayern sucht nach einem neuen linken Flügelstürmer und die Gerüchte überschlagen sich täglich. Am Montagabend berichtete "Sky", dass Bradley Barcola zwar nicht das Top-Ziel, aber das Wunschziel der Verantwortlichen sei. Hingegen berichtete die "Bild", dass der von "Sky" als B-Option genannte Nico Williams ganz klar im Fokus der Bemühungen von Eberl und Co. stehe. Doch was ist eigentlich mit Rafael Leao, der zuvor als einer der Top-Kandidaten gehandelt wurde? Der Portugiese ist dem Vernehmen nach zwar noch immer eine Option, aber eine äußerst teure. Laut Informationen der "Gazzetta dello Sport" hat die AC Mailand ein Preisschild von 100 Millionen Euro festgelegt. Bedenkt man, dass die Klausel bei Nico Williams bei 60 Millionen Euro liegt, wird ein Vorstoß der Bayern bei Leao immer unwahrscheinlicher. Die Rossoneri sollen es auch ablehnen, die Ablöse durch einen Tausch zu reduzieren. Zuletzt wurde Kim Min-Jae bei der AC Mailand gehandelt, jedoch würde der Serie-A-Klub talentierte Spieler mit Potenzial bevorzugen. Kim und andere Optionen wie Kingsley Coman würden das Gehaltsgefüge der Mailänder zerstören. Neben Williams, Barcola und Leao gelten auch Cody Gakpo, Kaoru Mitoma und Takefusa Kubo als Kandidaten für den Flügel. Zunächst soll aber Klarheit bezüglich der Zukunft von Leroy Sane und Kingsley Coman vorherrschen.

Anzeige

+++ 9. Juni, 19:30 Uhr: PSG-Profi soll favorisierte Lösung für den linken Flügel sein +++ Bei der Suche nach einem neuen linken Flügelspieler sollen die Bayern-Bosse einen Champions-League-Sieger zum Favoriten erkoren haben. Nach "Sky"-Informationen gilt Bradley Barcola intern als Favorit für die Planstelle. Der 22-Jährige steht allerdings noch bis 2028 bei Paris St. Germain unter Vertrag, schoss in der abgelaufenen Saison in 58 Pflichtspielen 21 Tore. Ein Deal werde schwierig, aber die Münchner prüfen, was machbar ist. Sollte ein Barcola-Transfer nicht zu realisieren sein, rückt demnach Nico Williams in den Fokus. Der Spanier besitzt bei Athletic Bilbao eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro, soll allerdings bei den Basken ein Netto-Gehalt von sieben bis acht Millionen Euro pro Jahr beziehen. Er könne sich einen Wechsel an die Säbener Straße gut vorstellen. Sportvorstand Max Eberl halte sich aber weitere Optionen offen. Darunter sollen Kaoru Mitoma, Rafael Leao und Cody Gakpo sein.

Anzeige

+++ 9. Juni, 16:10 Uhr: Lazio-Verteidiger weckt wohl das Bayern-Interesse +++ Laut der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" hat der FC Bayern Abwehrspieler Mario Gila von Lazio Rom ins Visier genommen. Demnach beobachten die Münchner die Entwicklung des Defensivspezialisten genau, warten aber auch noch ab, wie es um die Zukunft von Min-jae Kim bestellt ist. Der Südkoreaner könnte den FCB verlassen, in diesem Fall gilt Gila wohl als möglicher Ersatz. Der 24-Jährige brilliert bei Lazio mit Schnelligkeit und Spielstärke und gilt als moderner Verteidiger. In der vergangenen Saison wurde er in der italienischen Hauptstadt zur Säule in der Defensive und absolvierte 43 Pflichtspiele. Der Vertrag von Gila in Rom läuft noch bis 2027, sein Arbeitgeber will den Kontrakt aber wohl vorzeitig verlängern. Vor allem, weil sein Jahresgehalt mit rund einer Million Euro vergleichsweise niedrig ist und er dadurch für finanzstarke Klubs wie Bayern besonders attraktiv wird. Dem Bericht zufolge soll es diesbezüglich bereits Gespräche zwischen Klubführung und Spielerberater gegeben haben. So soll das Gehalt auch dem Stellenwert des Spielers im Team angepasst werden.

+++ 8. Juni, 09:35 Uhr: Zukunft von Bryan Zaragoza wohl geklärt +++ Beim FC Bayern laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Laut der spanischen Zeitung "AS" hat sich der Rekordmeister mit Bryan Zaragoza bereits darauf verständigt, die Zusammenarbeit trotz des bis 2029 laufenden Vertrags zu beenden. Demnach kehrt der 23-Jährige nicht mehr nach München zurück und hält sich zunächst mit einem Privattrainer fit. Dies soll bei einem Gespräch zwischen den FCB-Verantwortlichen und Zaragozas Berater vereinbart worden sein. Bereits Ende Mai hatte die "Bild" berichtet, dass Zaragoza nicht mit zur Klub-WM fliegt, um stattdessen mögliche Wechsel-Optionen im Sommer prüfen zu können. In der zurückliegenden Saison war der Spanier an den La-Liga-Klub Osasuna ausgeliehen, dort wurde er aber bereits verabschiedet. Dem Bericht zufolge möchte Zaragoza gerne in seiner Heimat bleiben, Interesse kommt unter anderem von Betis und Villarreal. Aber: Die Münchner würden bei einem Transfer gerne annähernd die Ablöse kassieren, die sie einst für den Offensivspieler zahlten. Im Februar 204 kam er für rund 13 Millionen Ablöse und fünf Millionen Euro Leihgebühr vom FC Granada.

Anzeige

Anzeige

+++ 7. Juni, 09:45 Uhr: Topklub erhöht wohl Angebot für Leroy Sane +++ Im Sommer läuft der Vertrag von Leroy Sane beim FC Bayern aus. Noch ist unklar, wie es für den Nationalspieler danach weitergeht. Interesse kommt aktuell aus der Türkei - und das gleich doppelt. Unlängst berichtete die "Sport Bild", Galatasaray Istanbul habe dem 29-Jährigen ein Angebot unterbreitet. Nun zieht wohl Erzrivale Fenerbahce nach. So berichtet das Medium, dass der Klub von Trainer Jose Mourinho Sane eine neue Offerte unterbreitet hat - zu besseren Konditionen. Demnach bietet Fenerbahce nun 14 bis 15 Millionen Euro netto im Jahr, Galatasaray soll zehn Millionen geboten haben. Beide Angebote wären damit wohl deutlich lukrativer als die Offerte der Münchner. Die FCB-Verantwortlichen sollen zehn Millionen plus fünf Millionen an Boni vorgelegt haben, allerdings brutto. Eigentlich hatte sich Sane bereits mit dem Rekordmeister geeinigt, dann allerdings wechselte er seinen Berater und zog in diesem Zuge auch seine Zusage an die Bayern zurück.

+++ 6. Juni, 20:08 Uhr: Rafael Leao doch nicht zum FCB? +++ Laut den neusten Berichten von "Sky" hat der Rekordmeister noch nicht das eine Profil für die Flügelposition auserkoren. Daher besteht zwar ein allgemeines Interesse am wechselwilligen Rafael Leao von AC Mailand, jedoch gibt es wohl kein konkretes Angebot. Kontakt zur Spielerseite soll es allerdings gegeben haben. Milan fordert demnach mindestens 70 Millionen Euro für den Portugiesen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Bayern bereitet im Hintergrund einen Transfer vor und prüft mehrere Optionen.

Anzeige

+++ 6. Juni, 09:51 Uhr: Bayern droht Liverpool-Konkurrenz bei Wunschtransfer +++ Der FC Bayern bemüht sich intensiv um einen Transfer von Rafael Leao. Der Rekordmeister liebäugelt mit einer Verpflichtung des Portugiesen, um endlich die interne Baustelle auf dem linken Flügel zu schließen. Nun sollen die Münchner jedoch Konkurrenz erhalten. Wieder einmal droht der FC Liverpool den Bayern bei ihrem Wunschziel dazwischenzugrätschen. Das berichtet das italienische Sportportal "Tuttomercatoweb". Demnach haben die Reds den Flügelstar von der AC Mailand auf dem Radar - auch weil die Zukunft von Luis Diaz und Cody Gakpo ungewiss ist. Als fraglich gilt dabei jedoch, ob der LFC finanziell in der Lage ist, neben Florian Wirtz auch noch die nötige Ablösesumme für den Offensivstar aus Italien aufzubringen. Auch an der Säbener Straße hofft man darauf, Leao überzeugen zu können. Für die sportliche Führung um Max Eberl und Co. wird es ebenfalls kein Selbstläufer, die geforderte Millionensumme zu zahlen. Sicher ist jedoch: Wieder müssen die Bayern bangen, wieder könnte der LFC den Münchnern einen Strich durch die Transferplanungen machen.

Anzeige

+++ 5. Juni, 20:04 Uhr: Nico Williams wohl Wunschspieler von Max Eberl +++ Auf der Suche nach Verstärkung für den linken Flügel rückt beim FC Bayern der Name Nico Williams wieder verstärkt in den Fokus. Laut der "Bild" sei der 22-Jährige von Athletic Bilbao die "Wunschlösung" von Sportvorstand Max Eberl. Allerdings gebe es ein großes Problem, und zwar die Gehaltsvorstellungen des Spaniers. Diese sollen bei zehn Millionen Euro netto liegen und würden Williams, sofern sie erfüllt würden, zu einem der Topverdiener im Kader des Rekordmeisters machen. Auch interessant: Nations League: Marc Cucurella im Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich von deutschen Fans ausgepfiffen Dies würde einen Transfer deutlich erschweren, da Eberl vom Aufsichtsrat angehalten ist, die Gehaltskosten zu senken. Zudem würde für Williams auch eine hohe Ablösesumme im Bereich der gut 60 Millionen Euro fällig werden. In der abgelaufenen Saison legte der Europameister für diese Summen eher bescheidene Zahlen auf. Insgesamt kam er für Bilbao 45-mal zum Einsatz, dabei sprangen elf Tore und sieben Vorlagen heraus.