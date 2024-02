Nach langwierigen Verletzungsproblemen hatte sich der 62-malige belgische Nationalspieler beim BVB wieder ins Team gekämpft und war in der laufenden Saison achtmal in der Bundesliga eingesetzt worden. Beim letzten Spiel in Geidenheim (0:0) stand er noch in der Anfangsformation.

Vor allem aufgrund seines hochdotierten Vertrags galt Meunier aber seit längerem als Streichkandidat. Laut "Sport Bild" soll er 7,5 Millionen Euro pro Saison verdient haben.