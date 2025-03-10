- Anzeige -

+++ 26. Januar, 18:15 Uhr: BVB mit Hintertür bei Anselmino? +++ Nachdem der FC Chelsea die Rückhol-Klausel bei Aaron Anselmino aktiviert hat, gibt es für Borussia Dortmund möglicherweise doch noch eine Hintertür. Wie "Sky" berichtet, könnte Anselminos Perspektive bei den Londonern wohl an die Personalie Jeremy Jaquet geknüpft sein. Demnach hat Chelsea großes Interesse am Innenverteidiger-Talent von Stade Rennes. Noch blocken die Franzosen aber ab und durch die Anselmino-Rückkehr hat Chelsea auch nicht den ganz großen Handlungsbedarf vor Schluss des Wintertransferfenster. Sollte sich daran aber noch etwas ändern und Jacquet doch an die Stamford Bridge wechseln, könnte dies demnach wiederum Anselmino eine Rückkehr nach Dortmund ermöglichen.

+++ 25. Januar, 18:40 Uhr: FC Chelsea beordert wohl Leihspieler Anselmino zurück +++ Borussia Dortmund muss wohl den Rest der Saison ohne Abwehrtalent Aaron Anselmino planen. Wie "The Athletic" berichtet, macht dessen Stammverein FC Chelsea von einer im Leihvertrag verankerten Rückhol-Klausel Gebrauch und beendet damit die Leihe des Argentiniers vorzeitig. Für den BVB bestritt der 20-Jährige bislang zehn Pflichtspiele, seit er im Sommer 2025 zum Bundesligisten stieß. Nun soll dem Bericht nach bei den "Blues" nach der Rückkehr dessen weitere Zukunft geplant werden. Anselminos Vertrag bei den Londonern läuft noch bis zum Sommer 2031.

+++ 24. Januar, 20:46 Uhr: Zu langsam für Flick? Barca wohl raus aus dem Schlotterbeck-Poker +++ Der FC Barcelona hat sich wohl aus dem Werben um Nico Schlotterbeck zurückgezogen. Wie die Zeitung "Sport" berichtet, soll eine mögliche Verpflichtung des Dortmunder Abwehrchefs vom Tisch sein. Grund dafür sei, dass Hansi Flick und sein Trainerteam den deutschen Nationalspieler als nicht schnell genug einschätzen für den riskanten Spielstil der Katalanen mit sehr hoher Abwehrreihe. Schlotterbeck steht vor einer wegweisenden Karriereentscheidung. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2027. Sollte er nicht bis zum Sommer 2026 verlängern, gilt ein Verkauf des 26-Jährigen als sehr wahrscheinlich.

+++ 23. Januar, 11:42 Uhr: Maximilian Beier offenbar im England-Fokus +++ Bereits im vergangenen Sommer sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund unmoralische Angebote für Maximilian Beier abgelehnt haben. Nun soll das nächste vorbereitet werden. Wie Transferexperte Ekrem Konur behauptet, will Crystal Palace den EM-Teilnehmer von 2024 im Falle eines Abgangs von Angreifer Jean-Philippe Mateta verpflichten. Die "Eagles" sind demnach bereit, 60 Millionen Euro für den 23-Jährigen auszugeben. Beier kommt in 16 Bundesliga-Spielen auf acht Scorerpunkte.

+++ 20. Januar, 19:30 Uhr: Nico Schlotterbeck soll wohl mit Spezial-Kniff gehalten werden +++ Der BVB möchte Leistungsträger Niko Schlotterbeck unbedingt über die Saison hinaus halten. In den Verhandlungen macht die Borussia offenbar deutliche Fortschritte. Wie die "Bild" berichtet, soll es in der vergangenen Woche bereits zu einem Gipfeltreffen zwischen der Spielerseite und der Klubführung gekommen sein. Demnach habe der Klub nun einen konkreten Plan für die angestrebte Vertragsverlängerung über 2027 hinaus ausgearbeitet, für den die Borussia wohl sogar bereit wäre, mit eigenen Prinzipien zu brechen. Laut dem Bericht soll der 26-Jährige in einem neuen Langzeitvertrag eine Ausstiegsklausel zugestanden bekommen, die dem Defensiv-Star offenbar ab Sommer 2027 für eine festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro einen Wechsel ermöglichen würde. Seit dem Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern im Jahr 2013 habe die Borussia unter der Führung von Klub-Boss Hans-Joachim Watzke von derlei Vertragsoptionen Abstand genommen, die vereinseigene Regelung aber bei Sturmstar Serhou Guirassy zuvor bereits aufgeweicht. Für Führungsspieler Schlotterbeck wollen die "Schwarz-Gelben" aber offenbar noch deutlich weiter gehen. Wie es weiter heißt, soll der Nationalspieler künftig nicht nur mit rund 14 Millionen Euro pro Saison zum Spitzenverdiener neben Niklas Süle aufsteigen. Vielmehr soll der Ex-Freiburger zusätzlich offenbar auch eine rückwirkende Gehaltsanpassung erhalten, die ihn zur Unterschrift bewegen würde. Im Herbst hat die Spielerseite offenbar ein Angebot über zehn Millionen Euro Jahresgehalt abgelehnt.

+++ 19. Januar, 10:19 Uhr: So schätzt Mats Hummels die Schlotterbeck-Zukunft ein +++ Ex-BVB-Star Mats Hummels hat sich am Rande des Legend Cups über seinen ehemaligen Teamkollegen Nico Schlotterbeck geäußert. Vorher gewann er mit der BVB-Auswahl das Turnier der Altstars im Finale gegen Real Madrid. Zu Schlotterbeck fand er deutliche Worte: "Schlotti ist für mich schon einer der besten Innenverteidiger, die es gibt. Er hat die Qualität, bei allen Vereinen der Welt zu spielen." Allerdings ergänzte er auch, dass er weiß, "wie sehr er den BVB liebt." Ob das allein für einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben reichen würde, bezweifelte auch der Weltmeister von 2014: "So ein guter Spieler will natürlich auch eine Perspektive haben, dass er nicht nur in zehn Jahren den Legends Cup hochhalten kann, sondern vorher noch etwas anderes." 2024 hätten beide zusammen die Champions League gewinnen können, doch das Finale ging gegen Real Madrid 0:2 verloren. Das Innenverteidiger-Duo hatte eine überragende CL-Saison gespielt und großen Anteil am Einzug in das Endspiel gehabt.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers