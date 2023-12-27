In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 24. Januar, 15:15 Uhr: Transferoffensive! Saudi-Arabien will wohl 50 Topstars +++ Muss sich der europäische Fußball auf eine Transferoffensive aus Saudi-Arabien gefasst machen? Laut dem Transferjournalisten Ben Jacobs, der sich auf Informationen aus dem Land beruft, sollen im kommenden Sommer mindestens 50 ausländische Topspieler in die Wüste wechseln. Offenbar bereiten die Verantwortlichen vor Ort einen massiven Umbruch vor, der bis nach der WM 2026 gehen soll. Ziel der Maßnahmen ist es demnach, die Liga sportlich und global gesehen weiter aufzuwerten und sich von einzelnen Aushängeschildern unabhängiger zu machen. So sollen offenbar nicht mehr nur hauptsächlich ältere Fußball-Ikonen verpflichtet werden, sondern auch Spieler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Zwei Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung stehen und - nach Bedarf - für Ablösesummen, Gehälter und Beraterhonorare eingesetzt werden. Einige große Superstars bleiben aber wohl dennoch Teil der Planungen. Laut Jacobs wird aktuell unter anderem über die Personalien Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Vinícius Junior, Casemiro und Robert Lewandowski diskutiert.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 23. Januar, 23:32 Uhr: Wird Julian Alvarez der nächste 200-Millionen-Mann? +++ Im Sommer könnte es zum nächsten Mega-Transfer im internationalen Fußball kommen. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez wurde zuletzt mit Barcelona und Arsenal in Verbindung gebracht. Sein Klub Atletico Madrid soll allerdings kein Interesse an einem Verkauf haben. Es wird berichtet, dass die Madrilenen dem 25-Jährigen ein Preisschild von mindestens 150 Millionen Euro umgehängt haben sollen. In Verhandlungen sollen über 200 Millionen Euro gefordert werden. Wie das britische Magazin "Mirror" schreibt, soll der Agent des Angreifers, nicht wie vorher berichtet, mit Barcas Sportdirektor Deco keinen Kontakt gehabt haben: "Wer an Julian interessiert ist, muss den Klub kontaktieren, weil er dort unter Vertrag steht. In dieser Transferperiode habe ich mich weder mit Deco, noch mit jemandem anders vom FC Barcelona getroffen." Den Nordlondonern soll er dagegen geraten haben, für Alvarez ein Angebot in Madrid zu hinterlegen, auch wenn er dort noch bis 2030 unter Vertrag steht. Sollte Atletico tatsächlich eine Ablösesumme von mindestens 150 Millionen Euro fordern, könnte es für die klammen Katalanen zum Problem werden, den Argentinier als Lewandowski-Ersatz zu verpflichten. Arsenal dürfte, vor allem bei sportlichem Erfolg, eher die nötigen Ressourcen besitzen, um ihn zu verpflichten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 21. Januar, 9:32 Uhr: Donnarumma-Berater deutet bereits Wechsel an +++ Gianluigi Donnarumma spielt erst seit vier Monaten bei Manchester City. Dennoch spricht Berater Enzo Raiola schon von Abschied. Wörtlich erläuterte Raiola im italienischen Fernsehen über City und Donnarumma: "Neulich hat er mir scherzhaft gesagt, dass fünf oder sechs Jahre dort zu spielen ein Abenteuer wären – aber das war ein Witz. Wenn es die Möglichkeit gibt, nach Italien zurückzukehren, dann werden wir sie ergreifen." Unkompliziert wird das mit dem Wechsel nicht: Der Italiener hat einen Vertrag bis 2030 und kassiert wohl mindestens 15 Millionen Euro netto pro Jahr. Schon davor ließ sich Donnarumma bei Scheichklub Paris Saint-Germain vier Jahre lang fürstlich vergüten - und wechselte letztlich nur, weil er seinen Stammplatz verloren hatte. In Manchester ist der Torwart aktuell allerdings unumstrittene Nummer 1.

+++ 16. Januar, 14:06 Uhr: ManCity schnappt Bayern wohl Guehi weg +++ Seit mehreren Transferperioden bereits ist Innenverteidiger Marc Guehi eins der begehrtesten Transferziele der Fußballwelt. Nun scheint sich erneut ein Transfer anzubahnen: Nachdem der englische Nationalspieler im Sommer mit dem FC Liverpool einig war und der Deal in letzter Sekunde platzte, steht er offenbar vor einem Wechsel zu Manchester City. Das berichtet "Sky". Demnach sollen die "Citizens" knapp 35 Millionen Euro für das Abwehr-Ass von Crystal Palace bezahlen. Auch der FC Bayern galt lange als Interessent von Guehi und der Rekordmeister soll zuletzt noch einmal bei ihm angefragt haben, geht aber nun offenbar leer aus. Guehis Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer aus.

- Anzeige -

+++ 14. Januar, 15:00 Uhr: Mögliche Wahrheit hinter frühem Alonso-Aus +++ 232 Tage. Mehr hat Xabi Alonso nicht bekommen. Es soll eine einvernehmliche Trennung gewesen sein. Zumindest offiziell. Laut "Cadena COPE" ist das aber nicht die ganze Wahrheit. Demnach spielte Geld eine entscheidende Rolle bei der Entlassung von Alonso. Alonsos Jahresgehalt soll bei rund sieben Millionen Euro gelegen haben. Alonsos Vertrag ursprünglich bis 2028 laufender Vertrag soll eine brisante Klausel enthalten haben. Laut dieser Klausel müsste Real nämlich nur ein Jahresgehalt zahlen, wenn der Trainer zur Mitte der ersten Saison entlassen würde. Die "Königlichen" würden damit also viel Geld sparen. Statt 21 Millionen Euro müssten sie nur sieben Millionen Euro zahlen.

- Anzeige -

+++ 13. Januar, 06:32 Uhr: Tel plant offenbar Tottenham-Abgang +++ Nach nur einem halben Jahr nach seinem fixen Transfer zu den Tottenham Hotspur plant Ex-Bayern-Talent Mathys Tel offenbar bereits seinen Abgang aus der englischen Hauptstadt. Wie der "Guardian" berichtet, soll der Franzose unzufrieden mit seiner Spielzeit sein und bereits um Freigabe gebeten haben - zunächst per Leihe. Demnach sollen Ligue-1-Aufsteiger Paris FC sowie die beiden türkischen Top-Klubs Fenerbahce und Galatasaray Istanbul interessiert sein. In 14 Ligaeinsätzen für Tottenham traf Tel bisher drei Mal, stand dabei jedoch nur fünf Mal von Anfang an auf dem Feld und kommt bisher nur auf ein Viertel der möglichen Minuten in der Premier League.

- Anzeige -