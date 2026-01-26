- Anzeige -
- Anzeige -
fussball

Paul Wanner sagt offenbar dem DFB ab und spielt künftig für Österreich

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 19:36 Uhr
  • ran

Österreich statt Deutschland: So lautet wohl die Entscheidung bei Paul Wanner, die der Ex-Spieler des FC Bayern nun getroffen haben soll.

Paul Wanner hat sich offenbar entscheiden. Wie die Münchner "tz" erfahren haben will, wird der 20-Jährige nicht für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen, sondern für Österreich.

Wanner ist aufgrund seiner österreichischen Mutter und seines deutschen Vaters für beide Verbände spielberechtigt. In den Nachwuchsmannschaften spielte er jedoch ausschließlich für Deutschland.

Zukünftig aber soll der Mittelfeldspieler für Österreich auflaufen, wie es in dem Bericht heißt. Der Grund: Ihm winkt bei der WM 2026 die Teilnahme mit dem ÖFB-Team.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Paul Wanner trifft mit PSV Eindhoven in der Champions League auf FC Bayern

Um Wanner und die deutsche Nationalmannschaft ist es in den vergangenen Monaten indes etwas ruhiger geworden.

Das dürfte auch damit zu tun haben, dass der beim FC Bayern ausgebildete Offensivspieler mittlerweile im Ausland bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden spielt.

Am Mittwoch aber wird der Youngster aber auch in Deutschland wieder im Fokus stehen. Dann nämlich tritt er mit Eindhoven in der Champions League bei den Bayern an (ab 21:00 Uhr im Liveticker).

Mehr News und Videos
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Weltrangliste: DFB-Team rutscht ab

  • 20.01.2026
  • 09:51 Uhr
Klinsmann war bei der WM 2006 Bundestrainer
News

Klinsmann fordert: Niclas Füllkrug muss zur WM

  • 24.12.2025
  • 14:07 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

DFB vor WM 2026: Letzter Testgegner steht fest

  • 15.12.2025
  • 15:05 Uhr
Traf beim letzten Duell: Niclas Füllkrug
News

DFB-Elf testet vor WM-Endrunde gegen Nachbar

  • 08.12.2025
  • 15:10 Uhr
Rettig (l.) und Nagelsmann waren in Washington
News

DFB-Geschäftsführer sieht Vergabe des "Friedenspreises" kritisch

  • 08.12.2025
  • 05:31 Uhr
Ist guter Dinge: Philipp Lahm
News

DFB-Legende moniert fehlende Stabilität im Nationalteam

  • 03.12.2025
  • 13:01 Uhr
Guckt nur auf sich: Oliver Baumann
News

Baumann oder Neuer im DFB-Tor? "Interessiert mich null"

  • 28.11.2025
  • 09:52 Uhr
Karl und Völler
News

Lennart Karl bei der WM 2026? Rudi Völler meldet sich zu Wort

  • 23.11.2025
  • 18:18 Uhr
Herzog wurde 79 Jahre alt
News

DFB-Team: Ex-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

  • 20.11.2025
  • 19:15 Uhr
Sane Hamann
News

"Sane hat nichts gezeigt, was wir nicht schon wussten"

  • 19.11.2025
  • 13:01 Uhr