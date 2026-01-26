fussball
Paul Wanner sagt offenbar dem DFB ab und spielt künftig für Österreich
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 19:36 Uhr
- ran
Österreich statt Deutschland: So lautet wohl die Entscheidung bei Paul Wanner, die der Ex-Spieler des FC Bayern nun getroffen haben soll.
Paul Wanner hat sich offenbar entscheiden. Wie die Münchner "tz" erfahren haben will, wird der 20-Jährige nicht für die deutsche A-Nationalmannschaft auflaufen, sondern für Österreich.
Wanner ist aufgrund seiner österreichischen Mutter und seines deutschen Vaters für beide Verbände spielberechtigt. In den Nachwuchsmannschaften spielte er jedoch ausschließlich für Deutschland.
Zukünftig aber soll der Mittelfeldspieler für Österreich auflaufen, wie es in dem Bericht heißt. Der Grund: Ihm winkt bei der WM 2026 die Teilnahme mit dem ÖFB-Team.
Paul Wanner trifft mit PSV Eindhoven in der Champions League auf FC Bayern
Um Wanner und die deutsche Nationalmannschaft ist es in den vergangenen Monaten indes etwas ruhiger geworden.
Das dürfte auch damit zu tun haben, dass der beim FC Bayern ausgebildete Offensivspieler mittlerweile im Ausland bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden spielt.
Am Mittwoch aber wird der Youngster aber auch in Deutschland wieder im Fokus stehen. Dann nämlich tritt er mit Eindhoven in der Champions League bei den Bayern an (ab 21:00 Uhr im Liveticker).