Am 19. Februar starten die Playoffs der Europa League, bevor im März die Achtelfinals folgen. Wann wird ausgelost? ran erklärt, wie es in der K.o.-Phase der Europa League weitergeht und welche Teams dabei sind. Die Europa League geht in die entscheidende K.o.-Phase. Nach der Ligaphase stehen zunächst die Playoffs im Februar an, bevor es im März in die Achtelfinals geht. Auch in der Europa League werden die Mannschaften nach bestimmten Kriterien in gesetzte und ungesetzte Paare eingeteilt. So ergeben sich die Paarungen für die Play-offs der K.o.-Phase, die über Hin- und Rückspiele ausgetragen werden. Alle weiteren wichtigen Termine der K.o.-Phase stehen noch fest – von den Achtelfinals bis zum Finale in Istanbul im Mai 2026. ran gibt alle wichtigen Infos zu Übertragung, Ablauf und Teams.

Europa League Playoffs 2025/26: Wann und wo findet die Auslosung statt? Die Auslosung der Europa-League-Playoffs werden am 30. Januar 2025 um 13 Uhr in Nyon ausgelost. Wichtig zu wissen: Ab der K.o.-Phase gibt es einen festen Turnierbaum, der bis zum Finale unverändert bleibt. Dabei ist sichergestellt, dass der Tabellenerste der Ligaphase erst im Endspiel auf den Zweitplatzierten treffen kann. Dies liegt daran, dass die 24 qualifizierten Teams in der K.o.-Runde in feste Paarungen aufgeteilt werden.

Europa League Playoffs: Gibt es einen Liveticker zur Auslosung? Ja, den gibt es. Die Auslosung könnt ihr am 30. Januar live auf ran.de verfolgen.

Europa League Playoffs: Wer überträgt die Auslosung? Die Auslosung der Europa League Playoffs wird auf unterschiedlichen Plattformen übertragen. Sowohl DAZN als auch Sky zeigen die Auslosung. Auf DAZN kann diese im kostenfreien Stream verfolgt werden, bei Sky hingegen kann über die kostenfreie App, auf skysport.de oder im TV auf Sky Sport News das Geschehen abgerufen werden. Außerdem bietet die UEFA auf UEFA.com einen Livestream zur Auslosung an.

Europa League 2025/26: Wer ist für die Playoffs qualifiziert? An der Auslosung nehmen die Teams teil, die in der Ligaphase der Europa League die Plätze 9 bis 24 belegt haben. Die acht besten Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Zwischen jenen Platzierten wird es zu Duellen um die Qualifikation für das Achtelfinale kommen.

Europa-League-Achtelfinale: Wer ist dabei? Die ersten acht Teams sind indes umgehend für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Europa League Playoffs: Wie läuft die Auslosung ab? Bei den EL-Playoffs treffen die Teams, die in der Ligatabelle auf den Plätzen 9 bis 16 gelandet sind, auf die Mannschaften der Plätze 17 bis 24. Dort spielt das Team auf Platz neun auf eines der Teams aus den Plätzen 23 oder 24, während Platz zehn gegen den verbleibenden Gegner aus diesem Duo antritt. Dies entscheidet sich in der Auslosung. Ähnlich verhält es sich bei den Teams auf den Plätzen elf und zwölf, die auf die Mannschaften der Ränge 21 und 22 treffen. Die genaue Zuordnung, wer gegen wen spielt, wird somit per Los entschieden. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 genießen im Rückspiel den Vorteil des Heimrechts. In den Playoffs haben die qualifizierten Teams somit im Hin- und Rückspiel gegen einen Gegner die Möglichkeit, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

