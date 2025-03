+++ Update, 11. März, 08:10 Uhr: So teuer wäre eine Kovac-Trennung für den BVB +++

+++ Update, 14. März, 20:15 Uhr: Trotz Bankplatz: Süle denkt wohl nicht an BVB-Abschied +++

+++ Update, 20. März, 9:45 Uhr: Verliert der BVB Felix Nmecha an Man United? +++

+++ Update, 23. März, 9:22 Uhr: Julian Brandt will BVB wohl verlassen - Trennung bahnt sich an +++

Laut Informationen von "Sport1" will Rangnick selbst mehr sein als ein Trainer und beim Verein mitgestalten.

Immer wieder fällt der Name Ralf Rangnick im Zusammenhang mit dem BVB . Bereits im vergangenen Jahr sollen die Dortmunder Bosse Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer Lars Ricken den Österreich-Trainer besucht haben - damals sprach man noch über potenzielle BVB-Transfers.

Die Beziehung zwischen Brandt und dem BVB scheint sich im Laufe der schwachen Bundesliga-Saison verschlechtert zu haben. Ursprünglich sollen die Dortmunder frühzeitig an einer Vertragsverlängerung gearbeitet haben. Diese sei jedoch auf Eis gelegt worden.

Passenderweise stehen nach der Länderspielpause Spiele gegen Mainz und in Freiburg auf dem Programm, also gegen zwei direkte Konkurrenten. Um die 18 Punkte zu erreichen, bräuchte es entweder fünf Siege und drei Remis oder sechs Siege. Dem Bericht zufolge gelten die beiden Auswärtsspiele beim FC Bayern und bei Bayer Leverkusen jedoch als Bonusspiele.

Die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund haben für die finalen Wochen der Bundesliga -Saison offenbar ein neues Mindestziel formuliert. Wie die "Bild" berichtet, lautet die Ansage an Trainer und Mannschaft, aus den verbleibenden acht Spielen mindestens 18 Punkte zu holen.

In Manchester soll Nmecha den Wiederaufbau der Red Devils vorantreiben, die sich derzeitig lediglich im Tabellen-Niemandsland der Premier League befinden.

Der "BILD" zur Folge wird nun aber genau bei jenem Spieler angeklopft. Manchester United soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldmotors interessiert sein. Dem Bericht zur Folge ist der kriselnde Topklub bereit 40 Millionen Pfund für den 24-jährigen zu zahlen, was einer Summe von 47,6 Millionen Euro entspricht.

In Dortmund wird es im Sommer zu einem Umbruch kommen. Auf Grund der derzeitigen Ergebnisse droht der BVB die internationalen Plätze zu verpassen. Ein wichtiges Puzzleteil im Wiederaufbau soll Felix Nmecha darstellen.

Der Marktwert des niederländisch Junioren-Nationalspielers wird derzeitig auf fünf Millionen Euro taxiert. Bereits im Winter lag offenbar Interesse von West Ham United und der AS Monaco vor.

Der 20-jährige Mittelfeldmotor besticht in Belgien durch starke Leistungen und ist in seinem jungen Alter bereits unangefochtener Stammspieler. Mit drei Toren und sechs Vorlagen besticht der Youngster mut seinen offensiven Qualitäten. Durch seine Statur - Banzuzi ist 1,91 Meter groß - strahlt er zudem auch defensiv Präsenz aus.

Nicht nur das: Den belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven, an den Banzuzi noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, soll bereits ein Angebot aus Dortmund erreicht haben. Der BVB sei bereit zehn Millionen Euro zu zahlen - Eine Summe, die den Belgiern dem Vernehmen aber nach nicht ausreicht.

Laut "De Telegraaf" soll man in Dortmund aber bereits fündig geworden sein. Die Tageszeitung berichtet, dass der Revierklub starkes Interesse an dem Niederländer Ezechiel Banzuzi zeigt.

Dem BVB öffnen sich im Sommer einige Baustellen im Kader, auch im zentralen Mittelfeld will die Borussia nachbessern. Winter-Leihe Carney Chukwuemeka wird den Verein im Sommer wahrscheinlich wieder verlassen.

+++ Update, 18. März, 17:10 Uhr: Geht der BVB beim nächsten Talent leer aus? +++

Laut einem Artikel der "Sun" droht der Wechsel von Jobe Bellingham zum BVB zu platzen. Wie die Boulevardzeitung berichtet, hat der FC Chelsea ein Auge auf den Bruder von Ex-Dortmund-Star Jude Bellingham geworfen.

Seit einiger Zeit wird der junge Engländer bei den Borussen gehandelt. Seinen aktuellen Verein FC Sunderland wird er wohl sogar im Fall eines Aufstiegs in die Premier League im Sommer verlassen.

Jetzt sieht es danach aus, dass sein persönlicher Weg auch in der Premier League weitergeht. Die "Sun" schreibt, dass der FC Chelsea andere Klubs beim Werben um den 19-Jährigen überbieten wolle. Aus vergangenen Transfers ist bekannt, dass die Londoner bereit sind, viel Geld für junge Talente auszugeben.

Bellingham spielt wie sein Bruder im zentralen Mittelfeld und kommt in der laufenden Saison auf sieben Torbeteiligungen in 34 Spielen. Sein Vertrag in Sunderland läuft noch bis 2028.