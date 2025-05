FC Bayern München: Jupp Heynckes rät Thomas Müller zu Karriereende

Die Zukunft von Thomas Müller ist noch immer ungewiss. Nun schaltet sich Jupp Heynckes ein. Der Erfolgstrainer des FC Bayern rät Müller zu einem Karriereende.

Jupp Heynckes rät Thomas Müller nach dessen Weggang vom FC Bayern zum Karriereende. "An Thomas' Stelle würde ich einen Schlussstrich ziehen", sagte der frühere Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters dem "SID". Statt ins Ausland zu wechseln, lege er seinem ehemaligen Schützling nahe, schon "in naher Zukunft in anderer Position" zu den Bayern zurückzukehren, meinte Heynckes, unter dem Müller 2013 das Triple gewonnen hatte.

Gerade die Münchner sollten an einer schnellen Einbindung der Klub-Ikone interessiert sein, ergänzte Heynckes. "So ein Juwel darf man nicht unbeachtet lassen", sagte er.