In Dortmund, wo Fußball seit jeher vor allem Maloche ist, dürften diese Worte gut ankommen. Lange Zeit präsentierte sich der Revierklub in dieser Saison arg wankelmütig, immer wieder wurde die ungeliebte Mentalitätsfrage gestellt.

"Es geht zum Ende hin. Es sind viele Spiele", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker bei ran.de) : "Es gibt immer wieder Wehwehchen, das gehört dazu. Ich sehe und spüre, dass jeder in der Crunchtime dabei sein möchte - und dann auch mal über den Schmerz hinweggeht."

Während es im Februar durchaus für Verwunderung sorgte, dass Kovac einen bis Sommer 2026 datierten Vertrag erhielt und nicht wenige Fans und Experten bezweifelten, dass der Trainer auch in der kommenden Saison noch auf der BVB-Bank sitzen wird, scheint nun der ehemalige kroatische Nationalspieler und -trainer die freie Auswahl zu haben. Denn auch die Borussia will dem Vernehmen nach sehr gerne den Weg mit Kovac fortsetzen.

Überraschend ist das aber nur auf den ersten Blick. Denn eine ähnliche Wende, wie sie sich nun in Dortmund andeutet, gelang dem Trainer schon einmal. Im Frühjahr 2016 löste er bei Eintracht Frankfurt Armin Veh ab, stabilisierte das dem Abstieg entgegentaumelnde Team und rettete die Hessen in dramatischen Relegationsspielen.

Kovacs Spielstil passte nicht zum FC Bayern – zum BVB aber sehr gut

Die Belohnung war der Wechsel zum FC Bayern München, wo der frühere Bayern-Spieler im Frühjahr 2019 das Double holte. Nach einer enttäuschenden Hinrunde und einer 1:5-Niederlage in Frankfurt wurde der bei den Bayern-Fans durchaus beliebte Kovac im November 2019 entlassen. Wohl auch, weil sein bevorzugter Spielstil nicht zum Rekordmeister passte. In München werden schließlich Ballbesitz und maximale Spielkontrolle erwartet.

In Dortmund hingegen ist eine Mannschaft, die kompakt verteidigt und intensiv gegen den Ball arbeitet, ziemlich genau das, was die Fans sehen wollen. Auch in der Offensive scheint Kovac mit seinem Umschaltspiel immer bessere Lösungen zu finden, drei Tore erzielte der BVB in den letzten vier Bundesliga-Spielen im Schnitt.

"Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sind wir zufrieden. Aber auch die Art und Weise stimmt mich sehr positiv", sagte der Trainer und versprach, dass seine Mannschaft in Hoffenheim die Ärmel wieder hochkrempeln wird: "Jeder Einzelne kann die Tabelle lesen, jeder weiß, worum es geht.“

