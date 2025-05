Nun ist es offiziell. Der BVB präsentiert seinen neuen Hauptsponsor. Vodafone wird ab der Klub-WM die Trikots der Borussia schmücken.

Borussia Dortmund hat Vodafone als neuen Hauptsponsor gewonnen. Das Kommunikationsunternehmen löst Evonik als Trikotsponsor ab, der Vertrag mit Vodafone läuft bis 2030. Dies teilte der BVB am Montag mit, zudem informierte der Klub darüber, dass die Zusammenarbeit mit 1&1 zum 30. Juni dieses Jahres ende. Evonik dagegen bleibt Partner des BVB.

"Der BVB hat in den vergangenen zehn Jahren immer in der Champions League gespielt, Vodafone verkörpert in seinem Metier seit jeher Königsklassen-Niveau. Dass wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einen solch renommierten Partner für einen gemeinsamen Weg begeistern konnten, erfüllt uns mit viel Freude", sagte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung.

Bereits bei der Klub-WM im Sommer in den USA wird der BVB mit Vodafone-Trikots auflaufen. Im Vorfeld der Bekanntgabe waren bereits erste Infos über den neuen Sponsor durchgesickert - und bei den Fans Diskussionen über die rote Färbung des Vodafone-Logos entbrannt. Diese Sorge war aber offenbar unbegründet, das Logo wird fortan in Schwarz aufs Trikot gedruckt. Die Zusammenarbeit sei auf "mindestens fünf Jahre" ausgelegt.