Seit der Beendigung seiner Zusammenarbeit mit dem 1. FC Union Berlin im November 2023 ist Fischer ohne Verein. Für den Klub aus Köpenick stand Fischer 224-Mal an der Seitenlinie und holte dabei einen Punkteschnitt von 1,53.

"Sky" berichtete wenig später aber, dass eine Unterschrift noch nicht erfolgt ist. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" nennt hingegen Ex- Hoffenheim-Coach Pellegrino Matarazzo als möglichen Kandidaten auf die Funkel-Nachfolge.

Der Schweizer soll schon bei den Kölnern unterschrieben haben. Laut dem Bericht hatte Fischer Köln bereits zuvor eine Zusage gegeben, die an den Aufstieg des Vereins geknüpft war.

Die Trainer-Frage beim 1. FC Köln scheint geklärt zu sein. Laut Informationen von "RTL/ntv" soll Urs Fischer als neuer Trainer bei den Geißböcken feststehen. Der Ex-Union-Coach tritt demnach die Nachfolge von Friedhelm Funkel an.

1. FC Köln: Kann Urs Fischer an den Erfolg in Berlin anknüpfen?

Sein größter Erfolg: In der Saison 22/23 gelang dem 59-Jährigen die Qualifikation mit Union für die Champions League. Zuvor etablierte er den Verein in der Bundesliga - das soll ihm jetzt auch in Köln gelingen.

Für Funkel endet die Anstellung bei dem Zweitliga-Meister damit bereits nach zwei Spielen. Der erfahrene Trainer führte den FC durch zwei Siege im Saisonendspurt als Meister zurück ins deutsche Oberhaus.

Aufgrund des fehlenden Rückhalts aus der sportlichen Führung entschied sich der 71-Jährige jedoch gegen einen Verbleib.